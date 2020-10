TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé la renonciation à une partie des frais de gestion de six de ses Fonds négociés en bourse TD (FNB TD) indiciels généraux, à compter du 21 octobre 2020.

« À GPTD, nous croyons que nos FNB TD indiciels généraux peuvent être utilisés comme placements de base par les gestionnaires actifs ou les investisseurs autonomes dans leurs portefeuilles, a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction, GPTD.

La renonciation à une partie des frais de gestion de ces produits nous permet de continuer de procurer aux investisseurs une excellente valeur et une excellente exposition aux indices boursiers généraux nord-américains et mondiaux, ce qui peut les aider à accroître la diversification de leurs placements et à améliorer leurs portefeuilles », a ajouté M. Cooper.

La renonciation aux frais de gestion fera en sorte que les FNB TD figureront parmi les fonds négociés en bourse indiciels généraux les moins chers au Canada. Les six FNB TD et les frais de gestion nets correspondants, une fois les renonciations prises en compte, sont présentés dans le tableau suivant :

FNB TD Symbole Frais de

gestion actuels Frais de

gestion nets

après renonciation FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,08 % 0,07 % FNB indiciel d'actions canadiennes TD TTP 0,05 % 0,04 % FNB indiciel d'actions américaines TD TPU 0,08 % 0,06 % FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD THU 0,08 % 0,06 % FNB indiciel d'actions internationales TD TPE 0,18 % 0,17 % FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD THE 0,18 % 0,17 %

La renonciation aux frais de gestion est un autre exemple qui témoigne de l'engagement de GPTD à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme en rendant les FNB TD plus abordables. « GPTD continue d'offrir aux investisseurs une vaste gamme de fonds négociés en bourse qui reposent sur notre expertise, notamment des fonds à gestion active, des stratégies quantitatives, des solutions axées sur les titres à revenu fixe et, plus récemment, nos trois nouvelles solutions de répartition de l'actif Portefeuille FNB En un clic TD, a souligné M. Cooper. Comme toujours, nous nous efforçons d'offrir aux investisseurs des fonds négociés en bourse de grande valeur qui reposent sur notre expertise, notre vaste expérience et nos solutions à prix concurrentiels. »

Pour obtenir plus de renseignements sur les FNB TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, FNB indiciel d'actions canadiennes TD, FNB indiciel d'actions américaines TD, FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, FNB indiciel d'actions internationales TD et FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD (les « FNB indiciels TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice (tel qu'il est indiqué ci-après) ou de toute marque de commerce associée à l'indice ou au cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2020, les équipes de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 396 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

