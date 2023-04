Le FNB de banques canadiennes novateur et deux versions couvertes contre le risque de change de FNB TD populaires offrent aux investisseurs plus de souplesse pour saisir les occasions du marché florissant des FNB

TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois Fonds négociés en bourse TD (FNB TD) à sa gamme de solutions en pleine expansion.

« Le secteur financier est un pilier majeur de notre société et l'un des principaux secteurs des placements au Canada et ses résultats stimulent la croissance de l'ensemble du marché canadien. Les banques canadiennes sont des sociétés résilientes, très diversifiées et rentables. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, un moyen simple d'aider les investisseurs à se constituer un patrimoine à long terme en investissant dans les plus grandes banques canadiennes et en mettant l'accent sur la croissance des dividendes », a expliqué Bruce Cooper, chef de la direction, GPTD et premier vice-président, Groupe Banque TD.

« Grâce à l'ajout de deux nouvelles versions couvertes contre le risque de change des FNB populaires de la TD, nous continuons d'élargir notre gamme de FNB couverts en dollars canadiens, ce qui offre aux investisseurs plus de souplesse lorsqu'ils envisagent des placements étrangers. Nous renforçons notre engagement envers les investisseurs canadiens afin d'offrir plus de choix et de nouveaux instruments permettant de saisir les occasions du marché en pleine croissance des FNB », a-t-il ajouté.

Voici les nouveaux FNB TD qui seront négociés à la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui.

FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD (symbole : TBNK)

Le TBNK vise à suivre le rendement d'un indice de dividendes bancaires canadiens qui mesure le rendement des placements en actions de grandes banques canadiennes et privilégie les banques affichant une croissance supérieure des dividendes. Pour en savoir plus, cliquez ici.

FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD (symbole : TECX)

Le TECX vise à suivre le rendement d'un indice d'actions mondiales qui mesure le rendement des émetteurs mondiaux à capitalisation moyenne ou grande du secteur des technologies, y compris des sociétés technologiques de rupture partout dans le monde. Il est couvert en dollars canadiens, et une version non couverte contre le risque de change (symbole : TEC) et une version en dollars américains (symbole : TEC. U) sont également offertes.

FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD (symbole : TUEX)

Le TUEX est un FNB à gestion active qui offre aux investisseurs une exposition à des sociétés américaines concurrentielles à grande capitalisation et distributrices de dividendes, en mettant l'accent sur le rendement total (revenu et croissance modérée du capital), et ce fonds est couvert en dollars canadiens. Dans le cadre de la stratégie du fonds, la vente d'options est activement utilisée pour contribuer à accroître le taux de revenu et réduire le risque. Une version non couverte (symbole : TUED) et une version en dollars américains (symbole : TUED. U) sont également offertes.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD et le FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD, y compris les prospectus et les aperçus des FNB, à l'adresse www.tdassetmanagement.com. Vous trouverez également des renseignements sur la gamme complète de FNB TD dans le Centre de ressources sur les FNB TD.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD et le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive Canadian Bank Dividend Index ou de l'indice Solactive Global Technology Leaders (CA NTA) (collectivement, « les indices »), de la marque de commerce des indices ou du cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. Les indices sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication des indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard des indices ou de toute marque de commerce associée aux indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 421 milliards de dollars. Statistiques globales au 31 mars 2023 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

