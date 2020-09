TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement dans sa gamme de fonds axés sur l'investissement durable : le Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD et le Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD. Puisque l'intérêt pour l'investissement responsable croît rapidement au Canada et à l'échelle mondiale, la création d'un accès à des fonds d'investissement durable pour les investisseurs est une priorité pour GPTD, alors qu'elle continue de soutenir les sociétés de premier ordre qui contribuent au changement.

« Nous savons qu'une stratégie de placement qui comprend des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance d'entreprise est importante pour les Canadiens et qu'ils veulent détenir activement une telle stratégie dans leurs portefeuilles, affirme Robert Vanderhooft, chef des placements, GPTD. L'intégration de la durabilité dans nos décisions de placement est un engagement de longue date pour nous. Nous sommes fiers d'offrir ces deux nouveaux Fonds pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en harmonisant leurs placements avec leurs valeurs, ce qui leur permet d'avoir des répercussions favorables. »

Le Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD est une solution d'actions nord-américaines à gestion active qui combine le processus de recherche fondamentale de GPTD et son expérience en intégration des facteurs ESG (l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au moment de la sélection des placements) afin d'investir principalement dans un portefeuille diversifié de titres nord-américains. La sélection des titres mettra l'accent sur la capacité d'un émetteur à générer des flux de trésorerie disponibles de façon rentable et à les faire croître, ainsi que sur son efficacité en matière de répartition du capital et sa contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. Ce fonds offre une gestion fondamentale active, un processus de placement solide, une approche ESG intégrée et rigoureuse, ainsi qu'une diversification des risques fondamentaux.

Le Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD est un fonds équilibré nord-américain de base, qui cherche à réaliser un revenu et un potentiel d'appréciation du capital tout en adoptant une approche de placement socialement responsable. Le Fonds mettra l'accent sur les placements en actions ordinaires et en obligations qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. Les placements en actions ordinaires auront tendance à être axés sur les chefs de file du secteur qui, selon nous, présentent des avantages concurrentiels durables, comme en témoignent le rendement élevé du capital, leur bilan solide et leur équipe de direction capable de gérer efficacement le capital. Les placements en obligations mettront quant à eux l'accent sur une combinaison d'obligations triées en fonction des facteurs ESG qui tirent parti du système de notation ESG exclusif de GPTD pour sélectionner des émetteurs présentant des risques ESG inférieurs à la moyenne dans l'ensemble de l'univers des titres à revenu fixe et des obligations conçues selon les facteurs ESG, y compris les obligations émises en tant qu'obligations vertes, durables ou de transition.

« Nous avons récemment mis sur pied une équipe attitrée à la recherche et à l'engagement ESG, qui veillera à ce que notre approche ESG soit uniforme dans toutes les catégories d'actif, ajoute M. Vanderhooft. En tant que l'un des premiers gestionnaires d'actifs appartenant à une banque canadienne à s'engager à respecter les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, nous avons de longs antécédents en gestion responsable des répercussions environnementales, sociales et communautaires de nos activités et nous sommes heureux de continuer à être un chef de file dans ce domaine. »

GPTD intègre une analyse des facteurs ESG à son processus de placement afin de fournir une perspective supplémentaire qui rend plus robuste l'analyse des placements, et elle tient compte des facteurs ESG pour prendre les décisions de placement relatives à un bon nombre de ses fonds à gestion active. Pour évaluer le risque des sociétés, GPTD utilise une approche à trois volets, soit l'analyse des placements, la coopération avec les sociétés d'une grande variété de secteurs et le vote par procuration.

GPTD renforce également son engagement à l'égard de l'investissement durable au moyen de l'approche d'investissement durable de GPTD. Cette nouvelle philosophie précise l'engagement de la Banque à investir de façon responsable et sert de guide pour déterminer la façon dont chacune des équipes de placement de GPTD aborde l'intégration des facteurs ESG. Pour en savoir, lisez notre document sur l'approche d'investissement durable de GPTD.

Pour en savoir plus sur l'investissement durable et responsable, visitez le site Web de GPTD sur l'investissement durable et consultez le Rapport ESG de 2019 du Groupe Banque TD.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc., un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2020, les entités de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 359 milliards de dollars. Ces entités sont GPTD, TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant total de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

