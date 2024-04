Les nouveaux FNB TD offrent aux investisseurs une solution simple et efficace pour gérer leurs flux de liquidités et obtenir un rendement intéressant grâce à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe.

TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui l'ajout de six nouveaux fonds négociés en bourse (FNB TD) à gestion active, les FNB d'obligations à échéance cible TD à sa gamme complète de titres à revenu fixe. Ces nouveaux FNB TD bénéficient de la diversification et de la gestion professionnelle de l'équipe Titres à revenu fixe, GPTD. Ils commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Voici ce qu'offrent les FNB d'obligations à échéance cible TD aux investisseurs :

Choix d'exposition en dollar canadien ou en dollar américain : Les investisseurs peuvent choisir d'investir dans des obligations de sociétés de qualité investissement en dollars canadiens ou américains, en choisissant un FNB et une année d'échéance.

Les investisseurs peuvent choisir d'investir dans des obligations de sociétés de qualité investissement en dollars canadiens ou américains, en choisissant un FNB et une année d'échéance. Échéance comparable à celle d'une obligation : Les FNB d'obligations à échéance cible TD permettent aux investisseurs d'harmoniser leurs besoins de flux de liquidités avec la date d'échéance connue du FNB tout en cherchant à réduire la sensibilité aux variations des taux d'intérêt à l'approche de l'échéance du FNB.

Les FNB d'obligations à échéance cible TD permettent aux investisseurs d'harmoniser leurs besoins de flux de liquidités avec la date d'échéance connue du FNB tout en cherchant à réduire la sensibilité aux variations des taux d'intérêt à l'approche de l'échéance du FNB. Gestion professionnelle : Les FNB d'obligations à échéance cible TD visent à réduire le risque de crédit et à maximiser le potentiel de revenu en investissant dans un portefeuille de titres de qualité investissement.

Les FNB d'obligations à échéance cible TD visent à réduire le risque de crédit et à maximiser le potentiel de revenu en investissant dans un portefeuille de titres de qualité investissement. Diversification : La solution vise à offrir une diversification en investissant dans un panier d'obligations de différents émetteurs et secteurs, ce qui pourrait contribuer à un portefeuille de titres à revenu fixe plus résilient.

La solution vise à offrir une diversification en investissant dans un panier d'obligations de différents émetteurs et secteurs, ce qui pourrait contribuer à un portefeuille de titres à revenu fixe plus résilient. Liquidité accrue : La gamme offre aux investisseurs la possibilité de modifier la répartition de leur portefeuille en fonction de leurs besoins, grâce à la souplesse des FNB qui se négocient pendant les heures d'ouverture normales des marchés.

« Ce lancement met en lumière la valeur de nos capacités exclusives de recherche indépendante sur le crédit et offre aux investisseurs à la recherche de taux attrayants », a déclaré Michael Augustine, directeur général et chef, Titres à revenu fixe et Gestion des actifs et des passifs, GPTD.

Chacun des FNB d'obligations à échéance cible TD cherche à procurer un revenu régulier et à préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations de sociétés de qualité investissement, les FNB d'obligations canadiennes à échéance cible TD mettant l'accent sur les obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement libellées en dollars canadiens, et les FNB d'obligations américaines à échéance cible TD sur les obligations de sociétés américaines de qualité investissement libellées en dollars américains. En tant que fonds à échéance cible, chaque FNB d'obligations à échéance cible TD a une durée de vie prédéterminée et précisée. Par conséquent, on s'attend à ce que les obligations détenues dans un FNB d'obligations à échéance cible TD arrivent à échéance la même année que le FNB d'obligations à échéance cible TD.

FNB d'obligations

canadiennes à

échéance cible TD FNB d'obligations de qualité investissement à date cible

2025 TD (TBCE) FNB d'obligations de qualité investissement à date cible

2026 TD (TBCF) FNB d'obligations de qualité investissement à date cible

2027 TD (TBCG) FNB d'obligations

américaines à

échéance cible TD FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à date

cible 2025 TD (TBUE.U) FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à date

cible 2026 TD (TBUF.U) FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à date

cible 2027 TD (TBUG.U)

Pour obtenir plus de renseignements sur les FNB d'obligations à échéance cible TD, ou pour consulter les prospectus ou les aperçus de FNB, rendez-vous sur le site https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/. Des renseignements sur la gamme complète de FNB TD sont également accessibles à la page Solutions ciblées relatives aux FNB.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 437 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

