Gestion de Placements TD Inc. se joint à plus de 2 000 organisations partout dans le monde pour appuyer publiquement les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques.

TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - Le 1er juin 2021, GPTD a déclaré son appui officiel1 au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Elle se joint ainsi à plus de 2 000 organisations, dont le Groupe Banque TD (TD), démontrant un engagement à bâtir un système financier plus résilient et à se protéger contre les risques liés au climat au moyen de meilleurs renseignements.

Le GIFCC, présidé par Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg LP et de Bloomberg Philanthropies, fournit aux intervenants sur le marché des recommandations pour gérer les répercussions financières des changements climatiques sur leurs activités. L'augmentation de la transparence à l'égard des occasions et des risques financiers importants liés au climat permet de formuler des recommandations qui favorisent la prise de décisions financières plus éclairées par les investisseurs, les prêteurs et d'autres intervenants.

Les partisans du GIFCC couvrent les secteurs public et privé et comprennent des gouvernements nationaux, des banques centrales, des bourses, des agences d'évaluation du crédit, des entreprises financières et des entreprises privées de divers secteurs d'activité.

« Le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques fournit un cadre de travail utile aux entreprises et aux investisseurs pour comprendre et atténuer les risques liés aux changements climatiques, tant sur le plan physique que sur le plan de la transition. À Gestion de Placements TD, nous sommes déterminés à investir de façon durable, et les changements climatiques sont un élément essentiel de cet engagement. » - Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD

La mise en œuvre à grande échelle des recommandations du GIFCC fournira aux investisseurs, aux prêteurs et aux souscripteurs d'assurance des renseignements cohérents et pertinents pour comprendre les risques et les occasions économiques découlant des changements climatiques. Un nombre plus élevé de renseignements cadrant avec les recommandations pour l'ensemble des secteurs et des régions permettra aux marchés mondiaux de prendre des décisions plus efficaces en matière d'affectation du capital et de s'adapter adéquatement aux effets perturbateurs des changements climatiques à l'échelle mondiale.

La mise en œuvre des recommandations du GIFCC présente aux entreprises les avantages ci-dessous :

Un meilleur accès au capital en rehaussant la confiance des investisseurs et des prêteurs à l'égard de l'évaluation et de la gestion appropriées des risques liés aux changements climatiques.

Une meilleure capacité à respecter les exigences actuelles en matière de communication de l'information au moyen de la déclaration de renseignements importants dans les documents financiers.

Une connaissance et une compréhension approfondies des occasions et des risques liés aux changements climatiques, ce qui se traduit par une meilleure gestion des risques et une planification stratégique plus éclairée.

La capacité de répondre de façon proactive aux demandes de renseignements sur les changements climatiques des investisseurs, et ce, dans un cadre de travail qui fait de plus en plus l'objet de leurs demandes.

Pour en savoir plus sur le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, consultez le www.fsb-tcfd.org .

La création d'un accès à des solutions de placement durables pour les investisseurs est aussi une priorité de GPTD. GPTD a récemment lancé deux nouveaux fonds communs de placement liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui offrent des solutions uniques et différenciées visant à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers

tout en harmonisant leurs placements avec leurs valeurs éthiques pour favoriser le changement positif. GPTD a récemment renforcé son engagement à l'égard de l'investissement durable en élaborant son approche d'investissement durable, et à titre d'investisseur institutionnel signataire de la déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable.

La TD appuie le GIFCC depuis 2018 et a publié des renseignements sur la façon dont elle a intégré l'évaluation et la divulgation des occasions et des risques liés aux changements climatiques à sa gouvernance, ses processus et ses rapports. La TD est en voie d'adopter les exigences du GIFCC et a l'intention de continuer à renforcer son expertise en matière de gestion des occasions et des risques liés aux changements climatiques. La TD est également récemment devenue la première banque canadienne à viser des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. La Banque a également versé plus de 56 milliards de dollars de sa cible de 100 milliards de dollars visant à soutenir l'économie à faibles émissions de carbone au moyen de prêts, de financement, de services de gestion d'actifs et de programmes d'entreprise internes au cours des quatre dernières années.

Ces initiatives soulignent les efforts continus de la TD pour offrir des produits, des services et des programmes durables à sa clientèle ainsi que sa détermination à contribuer à une société plus inclusive.

_____________ 1 GPTD avait intégré les lignes directrices du GIFCC à ses activités de gérance et d'engagement en 2018. Compte tenu de l'absence constante d'information sur les risques liés aux changements climatiques parmi les sociétés, GPTD estime que son appui officiel représente une prochaine étape nécessaire et publiera son propre Rapport relatif au GIFCC au cours des prochaines années pour démontrer son engagement.

À propos de Gestion de Placements TD

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 mars 2021, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 412 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. Toutes sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

Le 4 décembre 2015, le Conseil de stabilité financière (CSF) a mis sur pied le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), piloté par le secteur. Michael R. Bloomberg en est le président. Le groupe de travail compte actuellement 4 vice-présidents et 31 membres au total. Le GIFCC a été invité à fournir de l'information financière relative aux changements climatiques de façon volontaire et cohérente, de sorte que les entreprises puissent l'utiliser pour fournir des renseignements aux prêteurs, aux assureurs, aux investisseurs et aux autres intervenants. Ces renseignements ont été publiés dans le rapport relatif aux recommandations du GIFCC le 29 juin 2017. Pour en savoir plus sur le GIFCC, consultez le www.fsb-tcfd.org

