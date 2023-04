Une nouvelle identité mondiale pour offrir des capacités de gestion de placements conjointes à la communauté mondiale des investisseurs

TORONTO et NEW YORK, le 11 avril 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD (« GPTD ») et Epoch Investment Partners, Inc. ont le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle approche stratégique pour leurs activités de gestion de placements institutionnels, entre autres une nouvelle identité de distribution mondiale, Solutions de placement mondiales TD (« SPMTD »). Dans le cadre de cette initiative, Epoch Investment Partners, Inc. et les solutions de placement qu'elle fournit seront désignées sous le nom « TD Epoch ».

SPMTD permettra à GPTD et à TD Epoch d'offrir des capacités conjointes à la communauté mondiale des investisseurs, d'étoffer leur offre dans les territoires actuels et de percer de nouveaux marchés. SPMTD vise à faire bénéficier les investisseurs institutionnels d'une expérience et d'une expertise communes en matière de placements alternatifs, d'actions et de titres à revenu fixe (dans certains territoires).

« Nous sommes ravis de donner le coup d'envoi de notre nouvelle identité mondiale, qui s'appuie sur la solidité de nos activités de gestion de placements en Amérique du Nord, déclare Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD Inc. et TD Epoch, premier vice-président, Groupe Banque TD. Ce regroupement des services de GPTD et de TD Epoch renforcera nos relations avec les équipes de placement, favorisera l'innovation et améliorera notre capacité à proposer des solutions et des produits pertinents aux marchés et à notre précieuse clientèle, tout en procurant à nos activités institutionnelles un avantage concurrentiel sur la scène nationale et mondiale. »

SPMTD, qui représente une étape importante du parcours mondial de GPTD et de TD Epoch, s'appuiera sur la dynamique et la croissance de ses activités institutionnelles pour offrir des solutions de placement qui répondent aux besoins de la clientèle. Avec ce lancement, le secteur des placements de GPTD et de TD Epoch - à savoir le leadership, la philosophie, les processus et les équipes - reste le même. Les changements associés à SPMTD ne concernent que les entités institutionnelles de GPTD et de TD Epoch, et n'ont aucune incidence sur les entreprises intermédiaires et de détail.

Les principaux avantages de la création de SPMTD sont les suivants :

Grande expertise : La nouvelle identité regroupe toute la gamme des capacités de GPTD et de TD Epoch sous une même bannière de marketing, ce qui leur permet de renforcer et de simplifier l'offre qu'elles destinent aux investisseurs institutionnels, tout en maintenant la valeur de la philosophie de placement qui leur est propre.

La nouvelle identité regroupe toute la gamme des capacités de GPTD et de TD Epoch sous une même bannière de marketing, ce qui leur permet de renforcer et de simplifier l'offre qu'elles destinent aux investisseurs institutionnels, tout en maintenant la valeur de la philosophie de placement qui leur est propre. Expérience client : Ce cadre favorisera de meilleures relations avec la clientèle, une mobilisation de meilleure qualité et une souplesse accrue.

Ce cadre favorisera de meilleures relations avec la clientèle, une mobilisation de meilleure qualité et une souplesse accrue. Évolutivité : L'équipe de distribution peut représenter des capacités élargies auprès des clients institutionnels potentiels dans les différents marchés.

« Avec SPMTD, nous continuerons à mettre nos clients à l'avant-plan, en collaborant, en innovant et en nouant des relations solides pour leur offrir des solutions personnalisées et de meilleurs résultats, poursuit Bruce Cooper. Cette nouvelle identité fera valoir nos capacités novatrices de pointe auprès des investisseurs institutionnels mondiaux et nous aidera à concrétiser notre vision, soit devenir le principal gestionnaire d'actifs au Canada avec une présence croissante à l'échelle mondiale. »

Solutions de placement mondiales TD représente Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») et Epoch Investment Partners, Inc. (TD Epoch). GPTD et TD Epoch sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

