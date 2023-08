TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui un changement de conseiller en valeurs pour le Fonds de valeurs sûres américaines TD (le « Fonds »). Le 1er novembre 2023 ou vers cette date (la « date d'entrée en vigueur »), Epoch Investment Partners, Inc. (« TD Epoch ») deviendra le conseiller en valeurs du Fonds.

GPTD, par l'intermédiaire de sa société affiliée, TD Epoch, tirera parti de ses capacités de placement exhaustives pour lancer la stratégie phare d'actions américaines de qualité avec réinvestissement de capital auprès des investisseurs particuliers canadiens. Ce changement témoigne de l'engagement de GPTD à s'assurer que la gamme de fonds communs de placement est bien positionnée pour répondre aux besoins changeants des investisseurs ainsi que pour tirer parti des occasions et relever les défis sur les marchés grâce à l'excellence en matière de placement.

« Nous nous réjouissons à l'idée de mettre à profit toute l'envergure de notre plateforme de placement et d'offrir aux investisseurs particuliers canadiens une stratégie de placement éprouvée axée sur les sociétés de croissance américaines, a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction, GPTD et TD Epoch et premier vice-président, Groupe Banque TD. Depuis sa fondation en 2004, TD Epoch a systématiquement démontré sa capacité à bâtir des portefeuilles d'actions très performants en investissant dans des sociétés de croissance de grande qualité présentant un rendement du capital investi élevé. Ultimement, nous croyons que les meilleurs indicateurs de rendement à long terme pour les actionnaires sont la croissance des flux de trésorerie disponibles et l'efficacité avec laquelle la direction répartit ces liquidités ».

Aucun changement ne sera apporté à l'objectif de placement du Fonds à la suite du changement de conseiller en valeurs. À la date d'entrée en vigueur, le nom du Fonds changera pour Fonds américain de réinvestissement du capital TD et les stratégies de placement seront modifiées afin de mieux refléter la philosophie et l'approche de placement de TD Epoch.

Le Fonds sera dirigé par deux gestionnaires de portefeuille chevronnés dotés d'une solide expérience en matière de placement et soutenus par un groupe attitré de gestionnaires de portefeuille et d'analystes expérimentés qui s'appuieront sur les recherches et les points de vue de l'ensemble de la société. Les gestionnaires de portefeuille principaux seront David J. Siino, CFA, CAIA, directeur général, gestionnaire de portefeuille et analyste de recherche principal, TD Epoch, et Steven D. Bleiberg, directeur général et gestionnaire de portefeuille, TD Epoch. Ils travaillent pour la société depuis 2007 et 2014, respectivement, et perfectionnent leurs capacités de placement dans le cadre de carrières qui durent depuis des décennies. M. Siino est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Hofstra et d'une maîtrise en administration des affaires du Baruch College. M. Bleiberg, quant à lui, est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de Harvard et d'une maîtrise en administration de la Faculté de gestion Sloan du MIT, avec concentration en finance.

À la date d'entrée en vigueur, GPTD réduira également les frais de gestion de cinq points de base pour toutes les séries du Fonds et les éliminera pour la Série Privée-EM.

Dans le cadre de ce changement, GPTD retirera T. Rowe Price Associates, Inc. à titre de sous-conseiller du Fonds. « GPTD a une longue feuille de route en matière de sélection de conseillers et de sous-conseillers en valeurs externes qui apportent une expertise spécialisée pour certaines catégories d'actif et certains secteurs. Nous remercions T. Rowe Price Associates Inc. pour la gérance dont elle a fait preuve depuis le lancement du Fonds et nous sommes impatients de poursuivre et de mener à bien notre collaboration à l'égard des autres Fonds Mutuels TD », a ajouté M. Cooper.

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, une modification au prospectus du Fonds sera déposée pour décrire les changements décrits aux présentes, y compris les rajustements apportés aux stratégies de placement du Fonds relativement au changement de conseiller en valeurs.

Pour en savoir plus sur le Fonds et consulter le prospectus, visitez le www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/. Pour en savoir plus sur la Stratégie d'actions américaines de qualité avec réinvestissement de capital, cliquez ici.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Toronto-Dominion, et sont proposés par l'entremise de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos d'Epoch Investment Partners, Inc.

Epoch Investment Partners, Inc. (« TD Epoch ») est une société mondiale de gestion de placements qui propose des stratégies de placement américaines, autres qu'américaines et mondiales aux investisseurs institutionnels et clients intermédiaires. Notre processus de placement combine recherche fondamentale et outils d'analyse quantitative afin de repérer les sociétés en mesure d'accroître leurs flux de trésorerie disponibles et de les répartir efficacement au profit des actionnaires. Forte d'une culture axée sur les placements et la collaboration, Epoch a comme raison d'être d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de placements. La société a été fondée en 2004 et acquise par La Banque Toronto-Dominion (« la TD » ou « Groupe Banque TD ») en 2013.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 423 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements: Julie Bellissimo, Groupe Banque TD, [email protected]