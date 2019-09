Gestion de Placements TD Inc. annonce les résultats des assemblées des porteurs de parts et des changements à sa gamme de fonds communs de placement

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD et des portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu les approbations nécessaires des porteurs de parts pour procéder à la fusion de certains fonds communs de placement et à d'autres changements, décrits plus en détail ci-dessous.

Fusion de fonds

Le Fonds de revenu équilibré TD (le « fonds en dissolution ») a reçu les approbations requises des organismes de réglementation et des porteurs de parts pour procéder à la fusion avec le Fonds de revenu mensuel diversifié TD (le « fonds maintenu »).

GPTD prévoit que la fusion sera mise en œuvre aux environs du 25 octobre 2019. La fusion sera traitée comme une fusion à imposition différée. À la suite de la fusion, les porteurs de parts de chaque série du fonds en dissolution recevront des parts de la série équivalente du fonds maintenu correspondant, à raison d'un dollar pour un dollar.

Le fonds en dissolution sera liquidé dès que raisonnablement possible après sa fusion.

En ce qui concerne les fusions proposées du Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD avec le Portefeuille géré TD - revenu et du Portefeuille équilibré Avantage TD avec le Portefeuille géré TD - revenu et croissance modérée, les assemblées extraordinaires des porteurs de parts ont été ajournées. Par conséquent, conformément aux renseignements communiqués dans l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des porteurs de parts qui a été posté aux porteurs de parts de ces fonds, les assemblées ajournées auront lieu le 8 octobre 2019 à 10 h (HE) à l'adresse : TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, 54th Floor, Toronto (Ontario) M5K 1A2.

Changements apportés aux objectifs de placement

Chacun des fonds suivants a reçu l'approbation des porteurs de parts pour modifier ses objectifs de placement, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Fonds Objectif de placement

actuel Nouvel objectif de

placement Entrée en vigueur

approximative du

changement Fonds de croissance asiatique TD L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs en Asie et en Australasie, exception faite du Japon. L'objectif de placement fondamental consiste à chercher à procurer un revenu de dividende et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés en Chine. 3 février 2020 Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD L'objectif de placement fondamental consiste à maximiser le rendement total en cherchant tant à produire un revenu d'intérêt qu'à obtenir une plus-value du capital afin de reproduire le rendement de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (« indice universel »). L'indice universel se compose d'obligations canadiennes de qualité investissement à échéance d'au moins un an. L'objectif de placement fondamental consiste à maximiser le rendement total en cherchant tant à produire un revenu d'intérêt qu'à obtenir une plus-value du capital afin de reproduire le rendement d'un indice d'obligations totales canadiennes qui mesure le rendement du marché des obligations canadiennes de qualité investissement. 31 octobre 2019 Fonds indiciel canadien TD L'objectif de placement fondamental consiste à offrir une croissance du capital à long terme principalement en achetant des titres de participation canadiens afin de suivre le rendement de l'indice composé de rendement global S&P/TSX (S&P/TSX Composite Total Return Index) (l'« indice composé S&P/TSX »). L'indice composé S&P/TSX se compose d'émetteurs canadiens inscrits à la cote de la Bourse de Toronto. L'objectif de placement fondamental est de réaliser une croissance à long terme du capital en reproduisant le rendement d'un indice général du marché boursier canadien qui mesure le rendement d'actions négociées sur le marché canadien. 7 novembre 2019 Fonds indiciel américain TD L'objectif de placement fondamental consiste à offrir une croissance à long terme du capital principalement en achetant des actions américaines afin de suivre le rendement de l'indice de rendement global S&P 500 (The S&P 500 Total Return Index) (l'« indice S&P 500 »). L'indice S&P 500 se compose de 500 émetteurs américains à grand nombre d'actionnaires. L'objectif de placement fondamental est de réaliser une croissance à long terme du capital en reproduisant le rendement d'un indice général du marché boursier américain qui mesure le rendement d'actions américaines d'émetteurs à grande capitalisation. 7 novembre 2019 Fonds indiciel international TD L'objectif de placement fondamental consiste à suivre l'indice MSCI EAEO (MSCI EAFE Index). L'indice MSCI EAEO est un indice largement diversifié constitué de titres de participation de sociétés domiciliées dans des pays développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. L'objectif de placement fondamental est de réaliser une croissance à long terme du capital en reproduisant le rendement d'un indice des marchés boursiers internationaux qui mesure le rendement d'émetteurs à moyenne et à grande capitalisation en Europe, en Asie et en Extrême-Orient. 7 novembre 2019

Fonds de croissance asiatique TD

Afin de refléter le changement apporté à ses objectifs de placement, le 3 février 2020 ou vers cette date, le Fonds de croissance asiatique TD sera renommé « Fonds chinois revenu et croissance TD ». De plus, Martin Currie Inc. sera révoqué en tant que sous-conseiller du fonds et l'indice de référence du fonds sera modifié pour l'indice Shanghai Shenzhen CSI 300. Par conséquent, le degré de risque du fonds passera de « moyen à élevé » à « élevé ».

Changements apportés aux stratégies de placement

À la suite des changements apportés aux objectifs de placement, les stratégies de placement de certains fonds indiciels seront modifiées afin de permettre à chaque fonds d'investir jusqu'à 100 % de son actif directement dans certains FNB TD, comme il est indiqué ci-dessous.

Fonds FNB TD Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD Fonds indiciel canadien TD FNB indiciel d'actions canadiennes TD Fonds indiciel américain TD FNB indiciel d'actions américaines TD Fonds indiciel international TD FNB indiciel d'actions internationales TD

Changements des indices de référence

Parallèlement, GPTD modifiera les indices de référence de certains fonds indiciels pour les remplacer par des indices fournis par Solactive AG, comme indiqué ci-dessous.

Fonds Indice de référence actuel Nouvel indice de référence Fonds indiciel d'obligations

canadiennes TD Indice des obligations

universelles FTSE Canada Indice Solactive Broad Canadian Bond

Universe TR Fonds indiciel canadien TD Indice composé de rendement

global S&P/TSX Indice Solactive Canada Broad

Market (rendement global net, $ CA) Fonds indiciel américain TD Indice de rendement global

S&P 500 Indice Solactive US Large Cap

(rendement global net, $ CA) Fonds neutre en devises indiciel

américain TD Indice S&P 500 (couvert) ($ CA) Indice Solactive US Large Cap

Hedged to CAD (rendement

global net, $ CA) Fonds indiciel international TD Indice MSCI EAEO Indice Solactive GBS Develope

d Markets ex North America Large

& Mid Cap CAD (rendement

global net, $ CA) Fonds neutre en devises indiciel

international TD Indice MSCI EAEO dividende

net (monnaie locale) Indice Solactive GBS Developed

Markets ex North America Large

& Mid Cap Hedged to CAD

(rendement global net, $ CA)

Solactive AG est un chef de marché dans l'élaboration de solutions indicielles multiactifs sur mesure pour les fonds négociés en bourse et d'autres produits de placement indiciels pour les banques d'investissement et les gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan.

Changements apportés aux frais de gestion

De plus, GPTD réduira les frais de gestion imputés aux séries des fonds énumérés ci-dessous.

Fonds Série Frais de

gestion

actuellement

en vigueur Nouveaux

frais de

gestion Entrée en vigueur

approximative du

changement Fonds de revenu

mensuel diversifié TD Série Investisseurs Série Conseillers 2,00 % 2,00 % 1,95 % 1,95 % 25 octobre 2019 Fonds de croissance

asiatique TD Série Investisseurs Série Conseillers Série Institutionnelle Série F Série D 2,25 % 2,25 % 1,20 % 1,25 % 1,50 % 2,15 % 2,15 % 1,10 % 1,15 % 1,40 % 1er février 2020 Fonds indiciel

d'obligations

canadiennes TD Série Investisseurs Série e Série F 0,75 % 0,45 % 0,50 % 0,65 % 0,40 % 0,15 % 31 octobre 2019 Fonds indiciel

canadien TD Série Investisseurs Série e Série F 0,80 % 0,30 % 0,50 % 0,60 % 0,25 % 0,15 % 7 novembre 2019 Fonds indiciel

américain TD Série Investisseurs Série e Série Institutionnelle Série F 0,50 % 0,35 % 0,35 % 0,50 % 0,45 % 0,30 % 0,30 % 0,15 % 7 novembre 2019 Fonds neutre en

devises indiciel

américain TD Série Investisseurs Série e Série F 0,80 % 0,45 % 0,50 % 0,45 % 0,30 % 0,15 % 7 novembre 2019 Fonds indiciel

international TD Série Investisseurs Série e Série F 0,90 % 0,45 % 0,50 % 0,55 % 0,40 % 0,25 % 7 novembre 2019 Fonds neutre en

devises indiciel

international TD Série Investisseurs Série e Série F 0,90 % 0,45 % 0,50 % 0,55 % 0,40 % 0,25 % 7 novembre 2019

Modification de la déclaration de fiducie

Outre les modifications susmentionnées, les porteurs de parts ont également approuvé les changements aux dispositions touchant la modification de la déclaration de fiducie du Fonds d'obligations canadiennes TD afin qu'il puisse adopter les mêmes dispositions touchant la modification applicables à d'autres Fonds Mutuels TD.

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Le 31 octobre 2019 ou vers cette date, GPTD remplacera l'indice sous-jacent du FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, soit l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, par l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR. Le passage à l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR offrira aux investisseurs substantiellement la même exposition aux titres de créance de qualité investissement émis dans le public et libellés en dollars canadiens, y compris aux titres émis par des gouvernements et des sociétés. Aucun autre changement ne sera apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement du FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD.

Fonds de titres internationaux TD

Greystone Managed Investments Inc. (« Greystone TD ») fournit actuellement des conseils pour le Fonds de titres internationaux TD. Le 1er novembre 2019 ou vers cette date, Greystone TD fusionnera avec GPTD et, par conséquent, ne sera plus une entité distincte de GPTD. L'équipe de gestion de portefeuille dirigée par Alfred Li et Jeff Tiefenbach continuera de gérer le fonds sous GPTD, à titre de conseiller en valeurs. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs et aux stratégies de placement du fonds par suite de la fusion.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions d'investisseurs particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds en catégorie de société. Au 30 juin 2019, les équipes de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 391 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont ni garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Le Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD (le « fonds ») a été entièrement conçu par Gestion de Placements TD Inc. Il n'est d'aucune façon commandité, endossé, vendu ni promu par le London Stock Exchange Group plc et les entreprises du groupe (collectivement, le « groupe LSE »), ni lié à ceux-ci. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du groupe LSE.

Tous les droits à l'égard de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (l'« indice ») sont acquis auprès de la société membre du groupe LSE concernée à qui appartient l'indice. FTSE® est une marque de commerce de la société membre du groupe LSE concernée et est utilisée sous licence par toute autre société membre du groupe LSE. L'indice est calculé par FTSE International Limited, ses sociétés affiliées, agents ou partenaires, ou calculé en leur nom. Le groupe LSE n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit découlant a) de l'utilisation, de la fiabilité ou de toute erreur de l'indice ou b) de l'achat ou de la gestion du fonds. Le groupe LSE ne fait aucune déclaration, prédiction, garantie ou assertion quant au rendement à venir du fonds ou du caractère approprié de l'indice relativement à l'utilisation qu'en fait GPTD.

L'indice composé S&P/TSX est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et de TSX inc., que La Banque Toronto-Dominion utilise en vertu d'une licence (TD). Standard & Poor'sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), une division de S&P Global; Dow JonesMD, Dow Jones Industrial AverageMD et DJIA® sont des marques de commerce déposées de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); TSX est une marque de commerce déposée de TSX Inc. et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à la Banque TD. Le Fonds indiciel canadien TD n'est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, les membres de leur groupe respectif, ou TSX Inc. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d'investir dans le Fonds indiciel canadien TD et n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l'indice composé S&P/TSX.

L'indice S&P 500 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») que La Banque Toronto-Dominion utilise en vertu d'une licence (TD). Standard & Poor'sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); une division de S&P Global (« S&P »); Dow JonesMD, Dow Jones Industrial AverageMD et DJIAMD sont des marques de commerce déposées de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à la TD. Le Fonds indiciel américain TD n'est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni les membres de leur groupe respectif. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d'investir dans le Fonds indiciel américain TD et n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l'indice S&P 500.

Le Fonds indiciel international TD n'est ni commandité, ni approuvé, ni recommandé par MSCI Inc. ou ses sociétés affiliées (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard du fonds ou de tout indice sur lequel il est basé. Le prospectus simplifié renferme une description plus détaillée des liens limités entretenus par MSCI avec la TD et tout fonds apparenté.

Les Fonds Mutuels TD ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice (comme il est indiqué ci-dessous), de la marque de commerce de l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR, l'indice Solactive Canada Broad Market, l'indice Solactive US Large Cap, l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD, l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD et l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers le gestionnaire, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des Fonds Mutuels TD. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou de toute marque de commerce associée à l'indice aux fins d'utilisation relativement aux Fonds Mutuels TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans ces Fonds Mutuels TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans ces Fonds Mutuels TD.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements : Mathieu Beaudoin, Directeur, affaires publiques, Groupe Banque TD, Mathieu.Beaudoin@td.com