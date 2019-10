Gestion de Placements TD Inc. annonce les résultats de l'assemblée des porteurs de parts concernant la fusion de certains fonds

TORONTO, le 8 oct. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD et des portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD, a annoncé qu'en ce qui a trait aux fusions proposées du Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD avec le Portefeuille géré TD - revenu et du Portefeuille équilibré Avantage TD avec le Portefeuille géré TD - revenu et croissance modérée, les assemblées extraordinaires des porteurs de parts n'ont pas pu être tenues puisque le quorum n'a pas été atteint et que par conséquent, les fusions proposées n'auront pas lieu.

Pour cette raison, GPTD a décidé de fermer le Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD et le Portefeuille équilibré Avantage TD aux nouvelles souscriptions, y compris aux souscriptions effectuées au moyen d'un plan d'achat préautorisé, à partir du 1er janvier 2020 ou vers cette date.

Fonds de croissance asiatique TD

Pour faire suite au communiqué de presse publié par GPTD le 30 septembre 2019 à la suite de la modification apportée aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds de croissance asiatique TD (le « Fonds »), Martin Currie Inc. sera relevé de ses fonctions de sous-conseiller du Fonds, et GPTD, à titre de conseiller en valeurs, assurera l'entière responsabilité de la gestion de portefeuille du Fonds à partir du 3 février 2020 ou vers cette date.

Le comité indépendant d'examen du Fonds a passé en revue les questions de conflit d'intérêts potentiel liées aux modifications apportées à la gestion de portefeuille du Fonds et a soumis à GPTD une recommandation positive après avoir déterminé que ce changement, s'il était mis en œuvre, permettrait d'obtenir un résultat juste et équitable pour le Fonds.

En raison de ce changement, GPTD va réduire les frais de gestion du Fonds, comme le montre le tableau ci-dessous :









Série Frais de

gestion

actuels Nouveaux frais

de gestion Entrée en

vigueur

approximative du

changement Série



3 février 2020 Investisseurs 2,25 % 2,15 %

Série Conseillers 2,25 % 2,15 %

Série 1,20 % 1,10 %

Institutionnelle 1,25 % 1,15 %

Série F 1,50 % 1,40 %

Série D







Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2019, les équipes de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 391 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

