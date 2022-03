TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui son intention de regrouper les parts du FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD (TCLB) et du FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD (TULB) (chacun un FNB TD et, collectivement, les FNB TD).

Regroupement des parts

Après la fermeture des bureaux à la Bourse de Toronto le jeudi 31 mars 2022, GPTD regroupera les parts de chaque FNB TD à raison d'une nouvelle part pour six parts existantes. Les FNB TD se négocieront sur une base postregroupement à partir du vendredi 1er avril 2022, date de prise d'effet du regroupement des parts.

Lors d'un regroupement de parts, la valeur liquidative par part est majorée par le ratio utilisé pour le regroupement, qui n'a donc aucun impact sur la valeur de la position totale du porteur de parts. Le coût par part d'un porteur de parts est également majoré par le même ratio, bien que son coût total reste inchangé.

Aucune fraction de part ne sera émise. Lorsque le regroupement donne lieu à une fraction de part, le nombre de parts postregroupement est arrondi à la baisse à la part entière la plus proche et la valeur de la fraction de part est versée en espèces au porteur de parts du FNB TD.

GPTD se réserve le droit d'annuler ou de modifier l'opération stratégique ci-dessus si elle le juge approprié avant la date de prise d'effet du vendredi 1er avril 2022.

Renseignements à l'intention des porteurs de parts

Les porteurs de parts de chaque FNB TD n'ont aucune mesure à prendre pour ce qui concerne le regroupement des parts. Leur compte de courtage sera automatiquement mis à jour pour tenir compte du regroupement. Il se peut que le courtier d'un porteur de parts mette plusieurs jours à constater le regroupement des parts dans le compte du porteur (la période de règlement). Toutefois, le porteur de parts peut toujours négocier, pendant cette période, les parts des FNB TD qui ont été regroupées. Si c'est ce que souhaite le porteur, GPTD lui recommande de communiquer avec son courtier par téléphone pendant la période de règlement afin de négocier les parts regroupées des FNB TD.

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez tdassetmanagement.com.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce de la TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 453 milliards de dollars. Statistiques agrégées au 31 décembre 2021 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

