TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui que la Catégorie placement à court terme TD (le « Fonds ») n'acceptera plus d'achats additionnels, y compris les achats effectués au moyen de plans d'achat préautorisés et de plans de cotisations préautorisées à partir de maintenant.

L'évolution des marchés et de la réglementation a réduit les avantages fiscaux des structures en catégorie de société au Canada. Par conséquent, le Fonds n'acceptera plus d'achats supplémentaires afin de protéger les porteurs de parts actuels et d'offrir une efficience fiscale maximale au sein de la société.

Les porteurs de parts qui détiennent actuellement des parts de toute série du Fonds peuvent les conserver, mais ne peuvent pas acheter de parts additionnelles.

Pour en savoir plus sur le Fonds et consulter le prospectus simplifié, visitez le www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/. Les investisseurs qui s'intéressent au Fonds sont invités à consulter leur professionnel des placements au sujet des autres options disponibles.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire le prospectus, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés. Les fonds de la Catégorie Société Fonds Mutuels TD sont émis par la Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 423 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

