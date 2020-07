GPTD continue de peaufiner sa gamme de fonds d'investissement pour offrir aux investisseurs plus de caractéristiques et de souplesse, notamment de nouvelles options d'achat en dollars américains, des ajouts de séries, une réduction des prix, des changements de nom et des degrés de risque de certains fonds d'investissement.

TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui plusieurs changements à certains fonds d'investissement, comme décrits ci-dessous, qui offrent plus de possibilités et de nouvelles façons d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Portefeuille d'actions américaines TD - Changement de nom et nouvelle option d'achat en dollars américains

GPTD renommera le Portefeuille d'actions américaines TD, qui portera maintenant le nom de « Fonds d'actions américaines TD » (le « Fonds ») afin de mieux refléter sa stratégie de placement. Le Fonds se veut une solution de fonds de fonds complète à guichet unique pour les investisseurs qui cherchent à avoir accès à des actions américaines de grande qualité.

À partir du 11 août 2020, des options d'achat en dollars américains seront offertes pour les parts de la Série Investisseurs, de la Série Conseillers et de la Série F du Fonds afin de procurer une plus grande souplesse aux investisseurs.

Principaux avantages :

Deux volets de gestion active : Les investisseurs profiteront des changements tactiques effectués par le gestionnaire de portefeuille, à mesure que des occasions se présenteront sur le marché, et des approches de placement actives utilisées par les gestionnaires de fonds sous-jacents.

Les investisseurs profiteront des changements tactiques effectués par le gestionnaire de portefeuille, à mesure que des occasions se présenteront sur le marché, et des approches de placement actives utilisées par les gestionnaires de fonds sous-jacents. Approche unique combinant les placements de base et les placements complémentaires : Combinaison d'une répartition stratégique des actifs axée sur le long terme et de leviers tactiques supplémentaires au moyen de diverses pondérations selon la taille, le style et les secteurs dans le but de tirer parti des occasions à court terme sur les marchés.

Combinaison d'une répartition stratégique des actifs axée sur le long terme et de leviers tactiques supplémentaires au moyen de diverses pondérations selon la taille, le style et les secteurs dans le but de tirer parti des occasions à court terme sur les marchés. Gestion active des risques : Le gestionnaire de portefeuille mettra l'accent sur le long terme tout en tentant de positionner le portefeuille de façon défensive, au besoin.

Le gestionnaire de portefeuille mettra l'accent sur le long terme tout en tentant de positionner le portefeuille de façon défensive, au besoin. Vaste expérience : Allie l'expertise des équipes de répartition des actifs et de gestion fondamentale des actions de GPTD.

De plus, GPTD accroît la souplesse du Fonds d'actions américaines TD pour qu'il commence à utiliser des instruments dérivés. Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture et à d'autres fins, notamment des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps, pour obtenir une exposition à des titres de participation sans y investir directement, réduire le risque associé aux fluctuations de change, obtenir une exposition à l'or, accroître le revenu et offrir une protection contre le risque de baisse. Le Fonds utilisera des produits dérivés seulement en conformité à la réglementation sur les valeurs mobilières. Le Fonds ne peut commencer à utiliser des produits dérivés qu'après avoir fourni aux porteurs de parts un préavis écrit de 60 jours les informant de son intention à cet effet.

Catégorie croissance internationale TD - Changement de nom

GPTD renommera également la Catégorie croissance internationale TD : elle portera dorénavant le nom de « Catégorie titres internationaux TD » (la « Catégorie ») afin de refléter un changement dans les placements sous-jacents de la Catégorie. En raison de la dissolution imminente du Fonds de croissance international TD, qui aura lieu le 25 août 2020 ou vers cette date, la Catégorie titres internationaux TD a cessé d'investir dans le Fonds de croissance international TD et a plutôt opté pour le Fonds de titres internationaux TD. La Catégorie est conçue pour les investisseurs qui cherchent à investir dans des actions et d'autres titres de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou procurant une exposition à de telles sociétés.

Fonds de titres internationaux TD - Réduction des prix et ajout de séries

Afin d'offrir une valeur ajoutée, le 29 juillet 2020, GPTD réduira de 10 points de base les frais de gestion imputés à la Série D du Fonds de titres internationaux TD, les faisant passer de 1,25 % à 1,15 %. Dans le but de leur procurer une plus grande souplesse, la Série Investisseurs, la Série Conseillers et la Série F du Fonds de titres internationaux TD seront offertes aux investisseurs le 11 août 2020 ou vers cette date.

Le Fonds de titres internationaux TD procure aux investisseurs les avantages suivants :

Une exposition à des sociétés qui présentent des perspectives de forte croissance des bénéfices, d'élan positif et de rentabilité durable

Un processus rigoureux qui repose sur le travail d'équipe et qui met en œuvre une analyse approfondie de la contribution des actions, des secteurs et des pays afin que l'exposition globale au risque du Fonds de titres internationaux TD soit inférieure à celle de son indice de référence

Une exposition à un portefeuille concentré composé de sociétés présentant des caractéristiques de croissance élevée mesurables

Changements des degrés de risque

GPTD a annoncé que le degré de risque du Fonds nord-américain de dividendes TD, du Fonds américain de croissance de dividendes TD, du Fonds de petites sociétés nord-américaines TD et du Fonds mondial communications et divertissement TD sera réduit comme suit :

Fonds Mutuels TD Ancien degré de

risque Nouveau degré de

risque Fonds nord-américain de dividendes TD Moyen Faible à moyen Fonds américain de croissance de

dividendes TD Moyen Faible à moyen Fonds de petites sociétés nord-américaines TD Moyen à élevé Moyen Fonds mondial communications et

divertissement TD Moyen à élevé Moyen

Ces changements aux degrés de risque se refléteront dans le prospectus simplifié des Fonds Mutuels TD et l'aperçu du fonds qui seront déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières le 29 juillet 2020 ou vers cette date.

Ces changements sont conformes à la méthodologie prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et à l'examen annuel de GPTD qui y est associé pour établir le degré de risque des fonds d'investissement offerts au public. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies et à la gestion de ces fonds. Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement de chaque fonds se trouvent dans le prospectus simplifié des Fonds Mutuels TD, disponible sur le site Web de GPTD, comme indiqué ci-dessous, ou sur SEDAR au www.sedar.com.

Pour plus de renseignements sur les Fonds Mutuels TD, ou pour consulter le prospectus simplifié ou l'aperçu du fonds, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'aperçu du Fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient 359 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

