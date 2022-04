Gestion de placements Manuvie publie un deuxième rapport annuel en matière de gérance, mettant l'accent sur les principaux aspects des résultats de placement durables

BOSTON et LONDRES, le 28 avril 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la publication de son deuxième rapport annuel en matière de gérance. Le rapport explique en détail l'engagement continu de la société à l'égard de pratiques de gestion efficaces et fournit des renseignements plus détaillés sur ces activités, y compris sa collaboration et son application des pratiques de gérance dans les marchés publics et privés. De plus, le rapport aborde trois aspects clés de l'approche de la Société en matière de propriété et de gestion d'actifs afin d'obtenir des résultats plus durables pour les clients et les parties prenantes.

Les trois aspects de ses pratiques de gérance que la Société considère comme essentiels à des résultats de placement durables sont les suivants :

La gestion des actifs et l'évolution du rôle du capital mondial - Les attentes à l'égard des investisseurs et des sociétés ont radicalement changé. Alors que l'on s'attendait auparavant à ce qu'ils soient des participants passifs à l'économie mondiale, on s'attend maintenant à ce qu'ils soient des acteurs actifs qui jouent un rôle important à l'égard du changement au profit de la société dans son ensemble. Ce changement s'accompagne d'une responsabilité accrue pour les gestionnaires d'actifs qui évaluent et, parfois, influencent directement la conception et la mise en œuvre des plans d'entreprise et d'État visant à atténuer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à saisir les occasions potentielles.

Le pouvoir de l'action collective internationale - Déterminer l'incidence financière des questions ESG est essentiel pour dégager un consensus collectif en vue d'agir. Gestion de placements Manuvie a vu de ses propres yeux, dans le cadre de son travail avec des groupes comme Climate Action 100+, que l'action collective aide les investisseurs à devenir plus efficaces et plus avertis en ce qui a trait aux exigences à l'égard des sociétés dans lesquelles ils investissent.

Les différences régionales sont importantes pour l'intendance - Pour que l'atténuation des risques systémiques soit pleinement efficace, il faut recourir à une approche à volets multiples pour l'ensemble des catégories d'actif et être au fait des différences politiques et culturelles régionales. Gestion de placements Manuvie cherche notamment à gérer les risques systémiques en collaborant avec des sociétés d'importance systémique. Par exemple, en réponse au fait que plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) proviennent d'Asie, la Société s'efforce de collaborer avec les sociétés des secteurs de l'industrie lourde et de l'énergie de la région. Si le fait d'interagir avec les sociétés influentes - même avec celles dans lesquelles nous n'investissons pas - peut contribuer à réduire les risques systémiques liés au climat, tous les portefeuilles de clients de la Société pourraient en bénéficier d'une certaine façon.

« L'engagement actionnarial est un élément central de nos processus d'investissement et d'intégration des facteurs ESG. Par l'intermédiaire de nos activités de gérance, nous concrétisons le principe de gestion durable des actifs afin de créer de la valeur au sein de nos portefeuilles et de la préserver », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « En tant que gestionnaire de placements actif, nous sommes d'avis que l'une des tâches les plus importantes de la gérance durant les dix prochaines années sera de faciliter le passage d'une approche axée sur la reconnaissance des faits importants vers la prise de mesures considérables en matière de développement durable, et que cette tâche sera primordiale dans la recherche d'une valeur d'investissement durable. »

La collaboration est essentielle

Les initiatives de collaboration, dans le cadre desquelles la Société collabore avec d'autres pour accroître sa capacité à influencer les résultats, constituent un aspect précieux des activités de gérance de Gestion de placements Manuvie. Voici des activités collaboratives importantes auxquelles nous avons pris part en 2021 :

Peter Mennie, chef mondial, Recherche et intégration des facteurs ESG, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « En tant qu'investisseurs durables, nous sommes au cœur du système financier, ce qui nous donne l'occasion d'interagir avec les sociétés, les organismes de réglementation et la société en général, afin d'encourager et de promouvoir des mesures visant à résoudre les problèmes cruciaux auxquels nous sommes tous confrontés. »

Application de pratiques de gérance dans l'ensemble des catégories d'actif

Parallèlement à ses activités collaboratives, Gestion de placements Manuvie a collaboré avec plus de 1 300 parties en 2021, dont plus de 800 émetteurs et 126 influenceurs, organismes de réglementation, organisations non gouvernementales, gouvernements et fournisseurs. Fait important, l'attention de Gestion de placements Manuvie porte moins sur le nombre de conversations et davantage sur l'évaluation de l'incidence des efforts visant à atténuer les risques importants en matière de développement durable. Les activités d'engagement de la Société au sein des marchés publics en 2021 mettaient fortement l'accent sur les facteurs environnementaux, les émissions de GES ayant fait l'objet de discussions dans 20 % des réunions et la gestion de l'énergie, dans 16 % des réunions.

En 2021, ces activités d'engagement ont permis de réaliser des progrès, notamment sous la forme d'un engagement accru à l'égard de la carboneutralité de la part des émetteurs, de rapports améliorés en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, ainsi que d'une collaboration avec les pairs du secteur pour faire progresser les questions liées à la diversité des genres.

Sur les marchés privés, Gestion de placements Manuvie exploite directement des actifs forestiers, immobiliers et agricoles dans le cadre desquels le développement durable est intégré à des stratégies opérationnelles et des procédés d'exécution dans le but d'aller encore plus loin en matière d'investissement durable. Dans le cadre de nos investissements dans les infrastructures, les placements privés et les titres de créances privés, les solides relations que nous entretenons renforcent notre influence sur les actifs et les sociétés clés de nos portefeuilles.

Voici des mesures importantes que nous avons prises en 2021 au sein des marchés privés :

Lancement du premier rapport sur la divulgation de renseignements relatifs aux changements climatiques en ce qui a trait à nos activités dans les secteurs du bois d'œuvre et de l'agriculture, décrivant l'approche en matière de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques, et de paramètres et cibles liés au climat.

Évaluation du portefeuille immobilier mondial, ce qui a donné lieu à la mise en place une nouvelle norme pour nos immeubles afin de gérer les risques climatiques et la résilience face aux changements climatiques.

Adoption de cadres de placement durables à l'appui de l'approche de la Société en matière de placements durables à l'égard de ses activités dans les secteurs des infrastructures, du placement privé et du crédit privé.

Brian J. Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Au sein de nos portefeuilles des marchés privés, nous investissons dans des actifs immobiliers, forestiers et agricoles que nous exploitons également, ce qui nous place dans une position unique pour influer sur les pratiques d'affaires en matière de développement durable. Dans le cadre de nos investissements dans les infrastructures, les placements privés et les titres de créances privés, les solides relations que nous entretenons renforcent notre influence sur les actifs et les sociétés clés de nos portefeuilles, ce qui nous permet d'interagir continuellement avec nos coinvestisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et nos partenaires d'affaires pour encourager les pratiques exemplaires. De plus, nous nous efforçons de surveiller les données disponibles liées aux facteurs ESG dans le but de garantir l'efficacité de notre approche. »

« Pour ce qui est de l'avenir, nous continuerons de mettre l'accent sur les activités d'engagement fondées sur les résultats et sur l'établissement d'objectifs ambitieux afin de nous assurer que notre approche en matière de gérance repose sur les progrès tangibles que nous avons réalisés à ce jour, a conclu M. Lorentz. Nous reconnaissons que nous pouvons souvent amplifier notre voix en collaborant avec les autres et en apportant notre perspective mondiale pour contribuer à maximiser les répercussions. »

