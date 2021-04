TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a récemment annoncé la publication de son premier rapport en matière de gérance. Celui-ci souligne l'engagement de la Société à l'égard des codes de divers territoires, élaborés conformément aux 12 principes du code de gérance du Royaume-Uni, l'un des premiers et des plus complets à l'échelle mondiale. Gestion de placements Manuvie est d'avis que sans une saine gérance, le bon fonctionnement des marchés des capitaux pourrait être compromis. Le rapport décrit en détail l'influence que Gestion de placements Manuvie cherche à avoir en tant que gestionnaire actif en ce qui touche son engagement axé sur le développement durable auprès des sociétés, ainsi que la façon dont la Société harmonise ses pratiques en matière d'actionnariat avec les codes de gérance de partout dans le monde.

Gestion de placements Manuvie considère qu'une gérance active est essentielle à son rôle de gestionnaire actif à l'égard de l'ensemble de ses actifs et de ses placements. L'approche active de la Société est essentielle à sa capacité de protéger et d'accroître la valeur des actifs qu'elle possède ou gère au nom de ses clients. Les équipes repèrent des moyens de renforcer les pratiques en matière de gestion, de production de rapports et de développement durable, puis elles collaborent avec les parties prenantes pour renforcer ces cadres à l'appui des actifs détenus ou exploités par la Société.

« Sans une saine gérance, l'intégrité d'un placement peut être compromise, ce qui peut nuire à la relation entre le gestionnaire d'actifs et le propriétaire d'actifs, et au bon fonctionnement des marchés des capitaux », explique Paul R. Lorentz, président et chef de la direction de Gestion de placements Manuvie. « Les effets et les résultats des gestes posés comptent plus que jamais. »

Au cours des cinq dernières années, Gestion de placements Manuvie a tenu beaucoup plus d'échanges avec des émetteurs qui se préoccupent du développement durable. De plus en plus, on cherche à évaluer l'efficacité des mesures visant à amener les sociétés à atténuer l'incidence des risques importants liés au développement durable, comme la diversité et l'impact environnemental, et à favoriser la création de valeur à long terme.

Gestion de placements Manuvie a également souligné que même si les codes de gérance mondiaux reflètent généralement des meilleures pratiques semblables, il est important de comprendre et de reconnaître les nuances dans l'application de chacun.

Ces différences mettent l'accent sur le rôle des gestionnaires actifs dans la compréhension et la différenciation des divers codes de gérance mondiaux, de même que sur l'importance d'envisager les activités d'engagement auprès des sociétés selon une approche nuancée. En fin de compte, ces considérations peuvent mener à de meilleurs résultats pour les investisseurs.

« Bien que l'application des pratiques de gérance puisse différer selon la région, la taille, la catégorie d'actif et les droits associés à nos placements, notre objectif est toujours le même : préserver et accroître la valeur pour les clients en améliorant continuellement notre gestion des enjeux de développement durable », précise M. Lorentz.

Gérer le risque systémique par la gérance et l'engagement

Gestion de placements Manuvie croit que les investisseurs peuvent jouer un rôle central dans la gestion des risques systémiques sur les marchés des capitaux. Bien que les risques systémiques, tels que les changements climatiques, ne puissent jamais être entièrement écartés des portefeuilles de placements et des activités commerciales compte tenu de leur nature omniprésente, la Société, grâce à ses processus imbriqués en la matière, voit à les gérer dans les portefeuilles des clients et en ce qui a trait aux actifs qu'elle possède et exploite.

Par exemple, en 2017, Gestion de placements Manuvie a participé à l'établissement de l'initiative Climate Action 100+, qui regroupe maintenant plus de 575 investisseurs du monde entier représentant 54 000 milliards de dollars américains. En outre, la Société a été nommée membre du groupe des leaders des Principes pour l'investissement responsable de 2020 - seulement 36 sociétés étaient sélectionnées parmi plus de 2 400 signataires - pour l'excellence de ses pratiques d'investissement responsable et ses rapports sur le climat de premier ordre dans le secteur.

« Nous pouvons prendre diverses mesures de gestion des occasions et des risques liés au climat afin de bien atténuer ces risques et calculer les coûts associés », indique Peter Mennie, chef mondial, Recherche et intégration des facteurs ESG (Marchés publics) à Gestion de placements Manuvie. « Cependant, nous préférons mener des activités d'engagement directement auprès des sociétés pour favoriser la mise en œuvre efficace de stratégies de réduction des risques climatiques et d'adaptation, en nous réservant le droit d'éliminer une société du portefeuille. »

Gestion de placements Manuvie est d'avis que de solides pratiques de gérance sont essentielles pour améliorer la résilience des actifs des clients, les relations avec les clients et la santé des marchés dans lesquels la Société exerce ses responsabilités de gestion d'actifs.

Brian J. Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés à Gestion de placements Manuvie, ajoute : « Dans l'ensemble des actifs des marchés privés, nous avons réalisé des progrès quant à l'évaluation du risque climatique et de la résilience de nos portefeuilles. Pour ce qui est des actifs que nous possédons et exploitons dans les secteurs des terrains forestiers exploitables, de l'agriculture et de l'immobilier, nous avons accru la transparence en confiant l'examen des portefeuilles à des tiers et en faisant la divulgation de renseignements sur le climat, le tout afin d'accroître la valeur de nos actifs et d'avoir une influence encore plus grande sur toutes nos parties prenantes. Dans le cadre de nos placements dans les infrastructures, les actions de sociétés fermées et les titres de créances privés, nous mettons l'accent sur l'établissement de solides relations avec les sociétés, les promoteurs et nos coinvestisseurs, ce qui permet une approche significative en matière de développement durable et renforce notre influence sur les actifs et les sociétés clés de nos portefeuilles. »

M. Lorentz de conclure : « Une saine gérance est pour nous indissociable de bonnes pratiques d'investissement, et si nous voulons assurer la résilience du portefeuille, nous devons aller au-delà de l'analyse fondamentale traditionnelle. Être un bon gestionnaire sur les marchés financiers signifie se concentrer sur le long terme, prioriser la durabilité de nos investissements et de nos activités, et ne pas limiter la définition de ce qui compte à la valeur financière. »

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (758 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com/us/fr.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias: Asie, Carl Wong, [email protected]; Canada, Odette Coleman, [email protected]; États-Unis et Europe, Elizabeth Bartlett, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/