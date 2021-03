Gestion de placements Manuvie procède à l'acquisition de terrains forestiers brésiliens

Une acquisition de 12 874 hectares de plantations d'eucalyptus hautement productives dans le Mato Grosso do Sul, au Brésil

BOSTON, le 23 mars 2021 /CNW/ - Hancock Natural Resource Group (une société de Gestion de placements Manuvie), par l'entremise de sa société affiliée Sempre Verde Florestas e Agricultura Ltda., a récemment fait l'acquisition de 12 874 hectares de plantations d'eucalyptus dans le Mato Grosso do Sul de la société AMATA, par l'entremise de sa filiale APE1 Plantio de Floresta Exotica S.A. (APE1). L'acquisition cadre avec la priorité de Gestion de placements Manuvie d'investir stratégiquement dans sa gamme de produits des Marchés d'actifs dans les secteurs du bois d'œuvre, de l'agriculture, des infrastructures, de l'immobilier, des actions de sociétés fermées et des titres de créance.

AMATA a commencé à mettre sur pied ces plantations en 2012 pour répondre à la demande croissante des usines de pâte kraft blanchie d'eucalyptus, qui se trouvent à proximité des terrains forestiers. Depuis, AMATA a fourni une technologie de pointe pour la culture et l'entretien des forêts, ce qui a permis de créer des plantations de premier ordre dans la région.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cette transaction et de reprendre la gestion d'actifs au Brésil, a déclaré Bill Peressini, chef de la direction et président de HNRG. La transaction est importante pour nos investisseurs et permet d'accroître la diversification régionale de nos portefeuilles. »

Il s'agit de la deuxième acquisition réalisée en Amérique du Sud en 2021 par les groupes responsables des placements dans les secteurs du bois d'œuvre et de l'agriculture de Gestion de placements Manuvie. Plus tôt cette année, la Société avait acquis une participation majoritaire dans l'entreprise de l'exportateur de fruits chilien David Del Curto S.A.

Tom Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec des partenaires stratégiques comme AMATA pour prendre de l'expansion en Amérique du Sud. Compte tenu du volume d'actifs réels de haute qualité de la région et de son importance pour les marchés mondiaux des produits de base et les futures chaînes d'approvisionnement, ces acquisitions représentent pour nous une occasion de développer notre plateforme d'investissement pour les clients. »

Pour AMATA, cette transaction fait partie de sa stratégie visant à accélérer le développement de sa nouvelle unité administrative : AMATA Urbem. AMATA Urbem conçoit, fabrique et vend des produits de bois d'ingénierie pour les marchés nationaux et internationaux.

« L'an dernier, un premier immeuble à étages multiples a été construit au Brésil avec la technologie d'Urbem et le marché des produits d'ingénierie continue de prendre de l'expansion », a déclaré Ana Bastos, chef de la direction d'AMATA. Pour nous, notre prochain objectif vise à ce que nos installations de production soient pleinement opérationnelles au cours du second semestre de 2022. »

À propos de Hancock Natural Resource Group

Hancock Natural Resource Group (HNRG) fait partie de la plateforme complète des Marchés privés de Gestion de placements Manuvie, laquelle englobe les actions de sociétés fermées, les titres de créance privés, les infrastructures, l'immobilier, le bois d'œuvre et l'agriculture. La division de HNRG dans le domaine du bois d'œuvre gère environ 5,6 millions d'acres de terrains forestiers exploitables aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil et au Chili. Le groupe des placements agricoles de HNRG supervise environ 400 000 acres de terres agricoles de première qualité dans les principales régions agricoles des États-Unis, du Canada, du Chili et de l'Australie.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (758 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gpmanuvie.ca.

À propos d'AMATA

Fondée en 2005 et ayant son siège social à Sao Paulo, AMATA a toujours été motivée par l'innovation. Elle a été la première société à obtenir une concession forestière publique au Brésil. Depuis sa fondation, la société exerce ses activités conformément aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, et assure une gestion durable et rentable de ses actifs. Toutes les activités forestières de la société sont certifiées par le FSC et la société est certifiée B Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez le site amatabrasil.com.br.

