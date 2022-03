TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Contextualisation du conflit entre la Russie et l' Ukraine à moyen terme

Débat sur la réduction des émissions de carbone du point de vue des engagements sur la carboneutralité bancaire et des infrastructures agricoles

Détermination d'une approche pour un portefeuille de titres à revenu fixe en tenant compte de la hausse de l'inflation et du resserrement des mesures d'adaptation, et quantification de l'incidence de l'inflation sur les portefeuilles de retraite

Étude sur la nécessité de revoir notre façon d'examiner le marché du travail américain à la lumière des changements démographiques et des attitudes à l'égard du travail

BOSTON et TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié aujourd'hui son rapport semestriel Connaissances mondiales qui contient des analyses à l'échelle de l'entreprise et des points de vue pertinents de ses équipes de placement. Le rapport du premier semestre de 2022 traite des facteurs qui ont récemment contribué à la volatilité des marchés et explore comment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la hausse de l'inflation, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, la durabilité et la pénurie de travailleurs pourraient avoir une incidence sur les occasions de placement, alors que l'économie mondiale cherche à retrouver ses marques après la pandémie.

« Dans notre tout récent rapport Connaissances mondiales, nous avons souligné les nombreux défis et occasions dans les marchés d'aujourd'hui », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « Les sujets abordés visent à aider les épargnants à gérer les risques associés aux événements en Ukraine, à découvrir de nouvelles sources de rendement, à évaluer les solutions de développement durable et à trouver un revenu de retraite et à reconnaître les forces au sein du paysage macroéconomique mondial qui pourraient avoir une incidence sur leurs portefeuilles à long terme. »

Christopher P. Conkey, analyste financier agréé (CFA), chef mondial, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Les changements radicaux dans le paysage géopolitique et économique amènent les investisseurs à revoir leurs hypothèses et à réévaluer le risque. Nous croyons que cette période invite à une gestion active afin d'ajouter de la valeur, et nous avons mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels nos recherches aident les investisseurs à y parvenir. »

Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Parmi les occasions que nous voyons dans le contexte actuel, il y a les façons dont les innovations dans les infrastructures agricoles rendent l'agriculture à la fois plus productive et plus durable. Ces stratégies pourraient rapidement peser plus lourd dans la balance, dans la perspective du stress qui aura une incidence sur les produits de base à l'échelle mondiale. »

Parmi les thèmes et les observations sur les catégories d'actif abordés par Connaissances mondiales, notons les articles suivants :

Intégrer le conflit entre la Russie et l' Ukraine dans une perspective macroéconomique mondiale - Frances Donald , économiste en chef, Monde, et stratège, Solutions multiactifs, offre une perspective sur l'évolution de la situation en Ukraine à moyen terme. Frances note que la trajectoire de l'événement renforce la conviction de l'équipe selon laquelle le premier semestre de 2022 verra une dynamique de stagflation et qu'au second semestre de 2022, nous verrons des obstacles à la croissance et à la baisse de l'inflation.

Carboneutralité : les promesses abondent, mais peu de banques sont réellement en voie de respecter leurs engagements - Frederick Isleib , CFA, chef, Intégration des facteurs ESG, et Omar Soliman , analyste, ESG, explorent le rôle central que les banques joueront pour orienter le monde vers un avenir décarboné.Leur analyse suggère que, bien que de nombreuses banques aient pris des engagements sur la carboneutralité, peu d'entre elles ont réussi à prendre le rythme de changement nécessaire pour atteindre ces objectifs.

De la ferme à l'assiette : remédier aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement grâce aux innovations dans les infrastructures agricoles - Oliver S. Williams IV , CFA, chef mondial, Placements dans le secteur agricole et Recep C. Kendircioglu, CFA, Gestion des risques - marchés financiers, et chef, Placements dans les infrastructures, présentent un raisonnement convaincant visant à l'amélioration de la production agricole et au traitement des problèmes de chaîne d'approvisionnement au moyen d'une agriculture en environnement contrôlé. Étant donné que l'avenir du secteur de l'agriculture est caractérisé par la rareté des ressources naturelles, les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, l'intégration croissante des technologies agricoles en environnement contrôlé dans la production alimentaire se révèle une voie d'avenir durable et pourrait offrir des avantages particuliers à la culture en plein champ, avec l'avantage supplémentaire de réduire les émissions de carbone.

Tous les ajouts ne se valent pas : arguments en faveur d'une approche active à l'égard des écarts sur titres à revenu fixe - Howard C. Greene , CFA, cochef, Titres à revenu fixe américains de base et de base Plus, Daniel S. Janis III , chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, et Endre Pedersen , chef adjoint des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, et chef des placements, Titres à revenu fixe des marchés émergents mondiaux, voient les défis du marché des titres à revenu fixe aujourd'hui résolus en adoptant une approche active et généralisée à l'égard des marchés. Bien qu'il soit peu probable que les risques liés à la hausse des taux d'intérêt, à l'inflation élevée et aux valorisations serrées s'atténuent dans un avenir proche, les investisseurs actifs disposent encore de nombreux leviers : diversification mondiale, répartition dans les secteurs sous-utilisés, positionnement sur la courbe de rendement ciblé, et les placements en devises sont des tactiques éprouvées qui peuvent ajouter de la valeur sur des marchés difficiles.

Incidence de l'inflation sur les portefeuilles de retraite : quantifier aujourd'hui le coût futur - Alex Grassino , chef, Stratégie macroéconomique, Amérique du Nord, et Émilie Paquet, FSA, chef, Initiatives stratégiques et Innovation, Solutions multiactifs, informent les épargnants sur le fait que de petites hausses de l'inflation peuvent avoir des répercussions démesurées sur leurs portefeuilles de retraite. Après avoir discuté des perspectives à long terme de l'équipe en ce qui concerne l'inflation et des facteurs qui l'amènent à des niveaux inégalés depuis des décennies, ils révèlent comment les épargnants peuvent utiliser des formules assez simples pour quantifier les effets sur leurs propres portefeuilles. Ils abordent également les mesures concrètes que les épargnants peuvent prendre aujourd'hui pour atténuer l'incidence grave que la hausse des prix peut avoir sur leurs projets pour la retraite.

Cinq tendances qui façonnent le marché du travail américain - Erica Camilleri , stratège, Macroéconomie mondiale, Frances Donald , économiste en chef, Monde, et stratège, et Alex Grassino , chef, Stratégie macroéconomique, Amérique du Nord, Solutions multiactifs, mettent en contexte les récents événements du marché du travail américain et soutiennent que les économistes doivent sortir des sentiers battus pour mieux comprendre le marché de l'emploi à transformation rapide.

Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com.

