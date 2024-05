C$ unless otherwise stated

Stratégies novatrices de rendement total conçues pour compléter un portefeuille obligataire traditionnel

TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GPM) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds de placements alternatifs liquides : le Fonds alternatif d'occasions Manuvie et le Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie. Les fonds sont gérés par l'équipe des titres à revenu fixe canadiens et l'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Gestion de placements Manuvie, respectivement. Les équipes gèrent des actifs combinés d'une valeur de plus de 54 milliards de dollars canadiens à l'échelle mondiale1.

Le Fonds alternatif d'occasions Manuvie cherche à générer des rendements à long terme intéressants par les revenus et la croissance du capital, tout en atténuant la volatilité potentielle par des stratégies de couverture. L'équipe des titres à revenu fixe canadiens met à profit son expertise en matière de titres à revenu fixe nord-américains pour proposer une solution obligataire tactique susceptible d'offrir des rendements plus élevés et une volatilité potentiellement moindre que celle d'un fonds obligataire classique. Le fonds est géré par Roshan Thiru, CFA, Altaf Nanji, CFA, Sivan Nair, CFA, et Jonathan Crescenzi, CFA, qui cumulent plus de 85 ans d'expérience dans le secteur.

« Nous nous concentrons sur la gestion des risques et opportunités associés à un portefeuille obligataire classique en grâce à l'utilisation de contrats à terme sur taux d'intérêt, des swaps options sur défaillance de crédit et d'un effet de levier synthétique, explique Roshan Thiru, chef, Titres à revenu fixe canadiens. Alors que nous avons historiquement utilisé ces outils à des fins de mitigation des risques, la capacité d'ajouter de l'exposition de manière synthétique nous offre une flexibilité accrue pour générer des rendements dans un paysage d'investissement de plus en plus volatile.»

L'objectif du Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie est de maximiser le rendement total par la génération de revenus et la plus-value du capital. L'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux possède une connaissance approfondie du marché des titres à revenu fixe mondiaux, et cette stratégie lui donne une capacité d'adaptation accrue pour proposer une solution obligataire mondiale qui offre des rendements potentiellement plus élevés qu'un fonds obligataire classique, tout en gérant activement la durée et l'exposition aux devises. Le Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie est géré par Christopher Chapman, CFA, Kisoo Park, Thomas C. Goggins, Bradley Lutz, CFA, et Charles Tomes qui cumulent plus de 140 ans d'expérience dans le secteur.

« En plus de la répartition sectorielle dynamique et des perspectives mondiales du fonds, l'addition de flexibilité en matière d'utilisation de produits dérivés et de levier total apportent des outils supplémentaires et de la résilience au portefeuille du Fonds à revenu stratégique Plus, affirme Christopher Chapman, chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux. Grâce à cette approche souple, le fonds pourrait constituer une nouvelle source d'alpha pour les clients désireux de diversifier leurs placements aux titres à revenu fixe. »

« Nous sommes ravis de lancer ces stratégies et de tirer parti de l'expérience de ces deux équipes bien établies pour élargir nos capacités en matière de solutions de revenu de placements alternatifs liquides. Gestion de placements Manuvie possède une longue expérience des placements à revenu fixe et des placements alternatifs, et est bien placée pour élargir sa gamme actuelle et proposer ces stratégies aux investisseurs susceptibles d'être intéressés par des approches complémentaires à la répartition actuelle de leur portefeuille », conclut Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Gestion de placements Manuvie.

1. Au 31 mars 2024.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d'actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l'emprunt de liquidités à des fins d'investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.

Les fonds de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Elizabeth Bartlett, 857 210-2286, [email protected]