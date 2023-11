LONDRES et TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a conclu une entente en vue d'acquérir CQS, un gestionnaire multisectoriel d'instruments de crédit non traditionnels. Une fois la transaction conclue, Gestion de placements Manuvie fera l'acquisition de la plateforme de crédit de CQS ainsi que de la marque CQS.

L'acquisition de CQS, société établie à Londres, donnera aux clients de cette société et de Gestion de placements Manuvie un accès élargi à la gamme complémentaire de solutions de placement mondiales de CQS. Gestion de placements Manuvie conservera les processus et la philosophie de placement rigoureuse de CQS, et offrira ses capacités distinctives à de nouveaux investisseurs, tout en élargissant son réseau de distribution à des secteurs de clientèle et à des régions géographiques plus vastes. CQS et ses clients pourront compter sur le solide apport en capital de Gestion de placements Manuvie pour investir continuellement dans l'entreprise et soutenir la croissance dans le sens de ses stratégies. Au 31 octobre 2023, l'actif sous gestion de la plateforme de crédit de CQS s'élèvera à environ 13,5 milliards (USD).

« Nous sommes heureux de conclure cette entente, que nous considérons comme avantageuse pour les deux sociétés, de même que pour ceux qui investissent avec CQS depuis des décennies », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « CQS apporte à notre portefeuille un solide processus de placement éprouvé, des résultats convaincants, une expertise des multiples cycles du marché et une culture ayant attiré à la fois des talents et des flux dans l'entreprise. Nous voyons cette occasion d'un très bon œil, puisque les capacités de CQS s'avèrent complémentaires à nos activités liées aux solutions existantes en titres à revenu fixe et en options multiactifs, et enrichissent splendidement notre offre de crédit mondiale. »

« Nous avons trouvé, dans Gestion de placements Manuvie, un partenaire d'affaires idéal à long terme. Nos cultures axées sur le client nous rapprochent, et en combinant le soutien de sa solide plateforme et de sa distribution mondiale à l'autonomie de nos équipes de placement, nous veillerons à continuer d'offrir à notre clientèle des rendements attrayants à long terme », a déclaré Soraya Chabarek, cheffe de la direction de CQS. « J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Lord Hintze du soutien personnel et des conseils avisés qu'il m'a prodigués dans l'exercice de mes fonctions de cheffe de la direction. Au cours de la dernière décennie, nous avons transformé CQS en une plateforme mondiale de crédit non traditionnel, et cette transaction constitue un tournant stratégique important et stimulant pour notre entreprise, nos clients et nos employés. »

Ayant géré depuis plus de vingt ans des stratégies de crédit basées sur la recherche, et ce, dans les multiples cycles de marché et zones géographiques, CQS est l'une des entreprises les mieux établies dans le domaine du crédit non traditionnel. Fondée en 1999 par Lord Hintze en tant que gestionnaire de fonds de couverture, CQS a ensuite évolué sous la direction de Mme Chabarek, qui s'y est jointe en 2012, puis sous l'égide du groupe des associés principaux créé en 2021, pour devenir une plateforme de crédit multisectorielle. Aujourd'hui, CQS propose des instruments de crédit non traditionnel incluant le crédit aux entreprises (prêts et obligations), les titres adossés à des créances (TAC), les obligations structurées adossées à des prêts, le capital réglementaire, les obligations convertibles et les titres de crédit structurés. Les principes ESG sont intégrés dans l'ensemble de l'entreprise, de même que dans l'approche de placement.

CQS continuera d'être dirigée par Mme Chabarek et les associés principaux Craig Scordellis, chef des placements, Titres de créances, et Jason Walker, chef des placements, Titres adossés à des créances. En acquérant la marque CQS, Gestion de placements Manuvie compte l'harmoniser avec celle de Manuvie sous la forme d'un logo commun en tant que « Manuvie | Gestion de placements CQS » là où les lois locales l'autoriseront.

Le fonds de couverture du fondateur, Lord Hintze, le fonds Directional Opportunities Fund, et certains mandats connexes ne sont pas inclus dans la transaction. Lord Hintze créera sa propre société dans laquelle il continuera à gérer son fonds pour le compte des investisseurs.

Lord Hintze a déclaré : « Je suis ravi que CQS ait trouvé le bon partenaire en la société Gestion de placements Manuvie. Il s'agit d'une plateforme à long terme qui permettra à CQS de prospérer en tant que gestionnaire d'instruments de créance non traditionnels de premier plan pour les années à venir, sous la direction exceptionnelle de Soraya. Je vais maintenant me consacrer à plein temps à la gestion du fonds Directional Opportunities Funds, une occasion qui me passionne. Je souhaite à Soraya et à l'équipe de CQS beaucoup de succès alors qu'ils entament cette nouvelle étape passionnante. »

La transaction devrait être conclue au début de l'année 2024, selon les conditions de signature d'usage et après l'obtention des autorisations réglementaires. CQS entamera son processus d'intégration à Gestion de placements Manuvie dès la signature. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Piper Sandler & Company a agi en tant que conseiller financier exclusif et Simmons & Simmons LLP en tant que conseiller juridique de CQS dans le cadre de cette transaction.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de CQS

CQS est un gestionnaire de crédit alternatif multisectoriel qui gère depuis 20 ans des stratégies de crédit axées sur la recherche sur plusieurs cycles de marché. Les capacités de base de CQS couvrent le crédit d'entreprise (prêts et obligations), les titres de créance adossés à des prêts, les obligations convertibles, les titres adossés à des créances mobilières, le capital réglementaire et le crédit structuré. L'ambition de CQS est de continuer à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à travers les cycles du marché en sélectionnant des crédits de bonne qualité et en générant des revenus. Les équipes de CQS s'engagent à établir des partenariats durables avec les investisseurs, à générer des rendements ajustés au risque à long terme et à fournir des niveaux de service élevés, à adapter les mandats à un éventail d'objectifs de rendement et d'appétits pour le risque.

