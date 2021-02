En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie annonce une réduction des frais de gestion pour trois fonds d'actions mondiales et la dissolution de trois fonds communs de placement. Ces changements contribueront à simplifier notre plateforme de placements gérés de façon active et à renforcer notre engagement à offrir des produits diversifiés et très performants qui aident les épargnants à atteindre leurs objectifs.

Réduction des frais de gestion

La réduction des frais de gestion des séries ci-dessous de trois fonds communs de placement entrera en vigueur le 1er mars 2021 ou vers cette date :

Nom du fonds Série Frais de gestion actuels (%) Nouveaux frais de gestion (%) Catégorie d'actions mondiales Manuvie Séries Conseil et T 1,95 % 1,82 % Séries F et FT 0,85 % 0,72 % Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie Séries Conseil et T 1,95 % 1,82 % Séries F et FT 0,85 % 0,72 % Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie Séries Conseil et T 2,00 % 1,87 % Séries F et FT 0,90 % 0,77 %

La réduction des frais de gestion devrait avoir des répercussions correspondantes sur le ratio des frais de gestion des fonds au fil du temps.

« Offrir la meilleure valeur possible aux épargnants canadiens est une priorité pour nous, a déclaré Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Canada. Notre équipe surveille constamment notre gamme de fonds et a trouvé une occasion d'améliorer la tarification de certains produits dans la catégorie des actions mondiales. »

Dissolution de fonds

Vers le 28 juin 2021, Gestion de placements Manuvie procédera à la dissolution des fonds suivants et à la distribution du produit aux porteurs de titres inscrits à cette date. Voici les fonds qui seront dissous :

Catégorie de dividendes fondamentale Manuvie

Catégorie de croissance de dividendes mondiaux Manuvie

Fonds immobilier mondial sans restriction Manuvie

Les titres admissibles au prospectus des fonds dissous ne seront plus offerts dans le cadre des nouvelles souscriptions à compter de 16 h (HE) le 3 mars 2021. Cela comprend les souscriptions au moyen de services de placement automatiques, comme les prélèvements automatiques sur le compte ou les services de rééquilibrage automatique. Nous invitons les clients concernés à communiquer avec leur représentant avant la date de dissolution pour discuter des conséquences financières et fiscales de ces changements et des possibilités de transfert vers le fonds commun Manuvie le mieux adapté à leurs besoins et à leur situation.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (758 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 décembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias, Olivia Jones, Manuvie, 438 340-3416, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/