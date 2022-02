En dollars américains, sauf indication contraire

TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé l'acquisition de Garibaldi Village I au nom du Fonds immobilier canadien en gestion commune Manuvie (« FICGCM »). Il s'agit d'un centre commercial à format ouvert situé à Squamish, en Colombie-Britannique. Cette acquisition complète le Garibaldi Village II adjacent, acquis par le FICGCM en 2011.

L'immeuble de bureaux et de commerces de détail à usages multiples est un centre de 39 402 pieds carrés. Conjointement avec Garibaldi Village II, les deux actifs créent un centre commercial de style « plaza » de 120 000 pieds carrés sur un site de 9,93 acres. Combinées, les propriétés ont une façade de plus de 1 000 pieds le long d'une grande autoroute, ce qui procure une visibilité de premier ordre dans une collectivité prospère qui connaît une croissance phénoménale.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition stratégique du Garibaldi Village I qui, en complément de notre propriété adjacente, va permettre à ce centre de vente au détail éminent d'être une propriété commune et de favoriser les occasions d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la gestion des deux immeubles. » a déclaré Gregory Sweeney, chef, Placements immobiliers, Canada, à Gestion de placements Manuvie. « Nous sommes heureux de continuer à répondre aux besoins croissants et dynamiques en matière de vente au détail de cette collectivité. »

Squamish se trouve à mi-chemin entre Vancouver, la plus grande ville de la Colombie-Britannique, et Whistler, une montagne et station de ski quatre saisons de renommée mondiale, avec un trajet de 45 minutes en voiture. Située le long de l'autoroute Sea to Sky, la propriété sert d'important carrefour commercial pour la collectivité locale et de halte routière pour les voyageurs. La demande de commerce de détail dans la collectivité est soutenue par un nombre croissant de touristes visitant Squamish.

Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde dans le cadre de ses vastes investissements sur les marchés privés. En date du 31 décembre 2021, le portefeuille immobilier représentait plus de 64 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail stratégiquement situés dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

