En dollars américains, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le carbone comme générateur de valeur intégrée pour les investisseurs

BOSTON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui de nouvelles lignes directrices relatives à la gestion de crédits carbone de qualité pour les terrains forestiers exploitables et l'agriculture. Les nouveaux principes ont déjà été intégrés au processus de sélection dans le cadre de l'acquisition de terrains forestiers de Gestion de placements Manuvie, et ce, aussi bien pour les projets carbone existants que pour les nouvelles occasions de développement de projets carbone. Ces principes s'inscrivent dans la volonté de la société de générer des crédits carbone de grande qualité et de grande intégrité pour les investisseurs et l'environnement.

« Nous sommes conscients de la demande en matière de compensation des émissions de carbone qui, à l'heure actuelle, s'explique en grande partie par les engagements des sociétés à l'égard de la carboneutralité. Cela dit, la demande liée aux compensations carbone volontaires devrait augmenter jusqu'à 100 fois d'ici 2050, a déclaré Thomas G. Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier, Gestion de placements Manuvie. L'augmentation de la demande contribue à accroître la transparence des marchés du carbone et à favoriser la normalisation en ce qui a trait à la séquestration, et elle constitue un autre moyen pour les clients de faire fructifier le capital tout en ayant une incidence positive. »

« Nous sommes convaincus qu'en continuant de mettre l'accent sur la comptabilisation du capital naturel et la mise en application des données scientifiques, nouvelles et existantes, pour mesurer le captage du carbone dans le sol et générer la valeur carbone qui en découle, nous réaliserons l'énorme potentiel que présente l'agriculture pour contribuer à la réalisation des objectifs de séquestration du carbone convoités par les investisseurs, a ajouté Oliver S. Williams IV, CFA, chef mondial, Placements dans le secteur agricole, Gestion de placements Manuvie.

Au cours de la dernière année, un groupe de travail interne de Gestion de placements Manuvie a effectué une analyse des principales normes carbone créées par divers groupes indépendants. Le groupe de travail a ensuite établi un ensemble de principes sur le carbone harmonisés avec les Core Carbon Principles définis par The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, un organisme de gouvernance créé récemment et issu du Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets. La société inclut notamment ses nouvelles lignes directrices sur le carbone aux principes clés d'additionnalité, de permanence, de fuites, ainsi que d'une surveillance, d'une déclaration et d'une vérification précises. Le groupe de travail interne sur les normes carbone ne recommandera que les occasions liées aux projets suivant étroitement les nouvelles lignes directrices.

En vertu de ces lignes directrices, les crédits carbone doivent remplir les critères suivants :

Permettre une amélioration effective - ils doivent véritablement réduire les émissions de carbone et contribuer aux initiatives mondiales de lutte contre les changements climatiques.

Être fondés sur des données de référence réalistes et crédibles - les données de référence doivent correspondre aux seuils d'émissions normaux dans le cadre des activités courantes.

Faire l'objet de surveillance, de déclaration et de vérification - recours à des intermédiaires, à des plateformes et à des protocoles reconnus et certifiés, gérés par des organismes publics ou privés aux fins de vérification, d'émission et de négociation

Promouvoir la permanence - le carbone est séquestré à long terme pour assurer de réels bienfaits climatiques.

Privilégier l'additionnalité - séquestration supplémentaire du carbone au-delà du statu quo qui n'aurait pas eu lieu en l'absence de la finance carbone.

Permettre la réduction et la prise en compte des fuites - calculer et réduire au minimum les émissions qui peuvent être transférées à des emplacements non participants adjacents ou proches.

Être comptés une seule fois - attribution non ambiguë du crédit

Être axés sur les co-bénéfices et ne causer aucun préjudice net - accent sur les autres avantages sociaux et écologiques, comme l'amélioration de la biodiversité et la réduction des externalités négatives pouvant résulter des activités liées aux projets carbone.

Être gérés de façon à éviter la possibilité d'écoblanchiment pour les acheteurs de crédits compensatoires et les destinataires de transferts liés à la compensation carbone intégrée - sélection rigoureuse des acheteurs et des destinataires potentiels de crédits pour assurer des engagements concrets à l'égard des mesures de lutte contre les changements climatiques et des progrès à cet égard.

« Gestion de placements Manuvie gère ses stratégies de placement traditionnelles axées sur les terrains forestiers et l'agriculture durables depuis plus de 30 ans, et l'option liée au captage du carbone est une autre façon de générer de la valeur pour les clients, a déclaré Eric Cooperstrom, directeur général, Investissements d'impact et solutions climatiques naturelles, Gestion de placements Manuvie. Nous sommes en train de mettre au point des capacités de placement axées sur la valeur carbone encore plus solides, et la mise en œuvre de nos nouvelles lignes directrices en matière de crédits carbone assure une rigueur accrue pour inspirer confiance aux investisseurs à l'égard de ces nouvelles stratégies de solutions climatiques naturelles. »

Gestion de placements Manuvie gère environ 6 millions d'acres de terrains forestiers exploitables aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil et au Chili. Elle supervise également environ 400 000 acres de terres agricoles de première qualité dans les principales régions agricoles des États-Unis, du Canada, du Chili et de l'Australie. Les activités sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie comprennent des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés, des infrastructures, des biens immobiliers, des terrains forestiers exploitables et des terres agricoles. Son actif géré total s'établissait à 59,2 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale au 31 décembre 2021.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias, Asie, Carl Wong, [email protected]; Canada, Cheryl Holmes, [email protected]; États-Unis et Europe, Elizabeth Bartlett, [email protected]