TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

BOSTON et TORONTO, le 20 sept. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification FitwelMD Viral Response Module (VRM), ce qui s'inscrit dans son engagement à l'égard du développement durable pour l'ensemble de son portefeuille immobilier et à l'égard de la santé et du bien-être de ses locataires, de ses employés et de ses partenaires.

Fitwel est le plus important système de certification au monde voué à l'amélioration de la santé de tous dans les immeubles. Créée à l'origine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le General Services Administration des États-Unis, Fitwel est une certification rigoureuse et indépendante d'immeubles sains qui établit la norme de l'industrie en matière de stratégies fondées sur des données probantes pour promouvoir des résultats positifs en matière de santé pour les occupants des immeubles et les collectivités. La certification VRM de Fitwel a été mise au point en collaboration avec d'éminents experts en santé publique et des sociétés immobilières afin de relever efficacement les défis uniques associés à la pandémie de COVID-19 et à d'autres maladies respiratoires infectieuses. La certification VRM permet aux propriétaires d'immeubles, aux entreprises et aux locataires commerciaux de démontrer leur conformité à des stratégies fondées sur des données probantes et rentables qui atténuent la transmission virale et établissent un climat de confiance pour créer des environnements sains et résilients pour tous les occupants.

« Nous sommes guidés par nos valeurs et notre engagement à soutenir la santé et le bien-être des employés, des clients et des collectivités, a déclaré Regan Smith, chef du Développement durable, Immobilier, Gestion de placements Manuvie. En nous attaquant aux défis associés à la COVID-19, nous reconnaissons le rôle important que les gestionnaires immobiliers peuvent jouer pour offrir des espaces plus sécuritaires et plus sains dans nos immeubles. »

L'obtention de la certification à l'échelle de l'entité témoigne des politiques cohérentes en matière de mieux-être, de conception, de développement et d'exploitation dans l'ensemble du portefeuille nord-américain de Manuvie. Ces politiques et procédures rigoureusement révisées pour des infrastructures sécuritaires et saines continueront d'être mises en œuvre dans l'ensemble du portefeuille immobilier nord-américain de Manuvie, qui représente 58,5 millions de pieds carrés.

Deux des propriétés distinctives de Manuvie - Manulife Place à Edmonton, en Alberta et The Michelson à Irvine, en Californie - ont déjà obtenu la certification reposant sur les fiches de pointage de Fitwel. Cette certification comprend l'évaluation de plus de 55 stratégies opérationnelles et de conception fondées sur des données probantes qui améliorent les projets en abordant un large éventail de comportements et de risques liés à la santé dans sept catégories d'incidences sanitaires. Elle porte sur une myriade d'éléments, notamment la qualité de l'air intérieur, les installations de mise en forme, l'accès à des espaces verts, l'accessibilité et les modes de transport alternatifs.

Joanna Frank, présidente et chef de la direction du Center for Active Design, qui établit et supervise la norme Fitwel a ajouté : « Nous sommes reconnaissants de l'engagement de partenaires mondiaux comme Gestion de placements Manuvie à relever le défi d'améliorer la santé des occupants des immeubles à la lumière de la pandémie de COVID-19. L'établissement d'une norme mondiale est plus que jamais nécessaire, et l'adoption rapide par Manuvie de la norme VRM de Fitwel souligne son leadership dans l'harmonisation des politiques mises en œuvre avec les meilleures pratiques fondées sur des données probantes pour promouvoir la santé. »

Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde dans le cadre de ses vastes investissements sur les marchés privés. Au 30 juin 2021, le portefeuille immobilier représentait plus de 62 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail stratégiquement situés dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 juin 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 000 milliards de dollars canadiens (834 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

À propos de Fitwel

Créé à l'origine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le General Services Administration des États-Unis, Fitwel est le plus important système de certification au monde voué à l'amélioration de la santé de tous dans les immeubles. Fondé sur l'analyse d'experts de plus de 5 600 recherches universitaires, Fitwel met en œuvre une vision pour un avenir plus sain où tous les immeubles et toutes les collectivités sont améliorés pour favoriser la santé et le bien-être. CDC demeure le partenaire de recherche et d'évaluation de Fitwel. Le Center for Active Design (CfAD), un organisme mondial sans but lucratif, supervise la norme Fitwel et les évaluations objectives par des tiers qui mènent à des projets certifiés. Adai (prononcé E-DÉ), la nouvelle unité administrative du CfAD, est chargée de l'expansion de Fitwel à l'échelle mondiale, de l'administration du programme, de la prestation des services à la clientèle et du soutien technique de premier ordre. Pour en savoir plus sur Fitwel, visitez le site www.fitwel.org (en anglais seulement).

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Elizabeth Bartlett, +1 857 210-2286, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/