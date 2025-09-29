Gestion de placements Canso annonce des nominations au sein de sa direction

RICHMOND HILL, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Canso, un gestionnaire de placements institutionnels canadien de premier plan, a le plaisir d'annoncer les nominations de Heather Mason-Wood au poste de cheffe de la direction, de Patrick McCalmont au poste de président et de Neda Bizzotto au poste de cheffe des affaires juridiques. Suite à ces nominations, John Carswell, actuellement chef de la direction, continuera à occuper les postes de président exécutif du conseil et de chef des placements.

À titre de cheffe de la direction, Heather Mason-Wood sera responsable de l'orientation stratégique globale de l'entreprise, ainsi que de la mise en œuvre de ses objectifs. Forte de près de 40 ans d'expérience dans les marchés du crédit, Mme Mason-Wood apporte une riche expérience et un leadership avisé à ce poste.

« Heather travaille en étroite collaboration avec moi chez Canso depuis 2003 », a déclaré John Carswell, président exécutif du conseil et chef des placements. « Elle a assumé des responsabilités importantes au fil des ans, les exerçant avec beaucoup d'habileté et de dévouement envers nos clients et collègues ».

Avec cette nomination, Mme Mason-Wood rejoint un groupe très restreint de femmes occupant le poste de cheffe de la direction dans le secteur des placements au Canada. En tant que championne de la diversité et du leadership, Mme Mason-Wood continuera de défendre vigoureusement ces valeurs au sein de ce secteur, chez Canso et ses sociétés affiliées.

À titre de président, Patrick McCalmont sera responsable de toutes les activités non liées aux placements de l'entreprise et continuera de participer à la gestion de portefeuille et à l'analyse de crédit. M. McCalmont a commencé sa carrière en placement chez Canso en 2010 et, tout au long de son parcours, il a gravi les échelons au sein de la compagnie. Il apporte une connaissance approfondie des placements, des opérations et de la culture de Canso, ainsi que des relations avec la clientèle.

À titre de cheffe des affaires juridiques, Neda Bizzotto sera responsable de fournir des conseils juridiques en matière de droit commercial et de valeurs mobilières touchant les activités de Canso et ses sociétés affiliées. Exerçant le droit depuis plus de 20 ans au sein, Me Bizzotto apporte une riche expérience dans le domaine des valeurs mobilières et des lois et règlements en matière de conformité.

À titre de président exécutif du conseil et chef des placements, John Carswell travaillera en étroite collaboration avec la haute direction à l'élaboration de la stratégie, tout en s'acquittant de ses fonctions permanentes de chef des placements et de gestionnaire de portefeuille.

« Au fil des ans, les activités de Canso ont connu une croissance et une expansion considérables. Ces nominations me permettront de me concentrer sur notre leadership en matière de placement », a déclaré Carswell. « Nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources à la planification de la relève chez Canso, et je suis convaincu que, sous la direction de Heather et Patrick, notre remarquable succès en tant que société canadienne indépendante de gestion de portefeuille se poursuivra. »

Fondée en 1997, Gestion de placements Canso est l'un des gestionnaires spécialisés les plus importants et les plus expérimentés de portefeuilles d'obligations de sociétés au pays, avec un actif sous gestion de plus de 61 milliards de dollars. En fournissant des services de gestion de portefeuille à des investisseurs institutionnels et privés, Canso estime qu'appliquer cette gestion rigoureuse des placements de façon constante sur de longues périodes mène à la réussite des placements. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.cansofunds.com.

