TORONTO, le 13 mai 2025 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia, qui fait partie du groupe de sociétés de la Banque Scotia, et la Banque ICICI du Canada, une filiale en propriété exclusive de ICICI Bank Limited (NYSE : IBN) et l'une des principales banques privées de l'Inde, viennent de conclure une entente de recommandation qui donnera la possibilité aux clients à valeur nette élevée de la Banque ICICI du Canada de se prévaloir des solutions de Gestion de patrimoine Scotia. La Banque ICICI du Canada propose actuellement des services bancaires comme des comptes, des transferts en espèces et des recommandations pour les Indiens non résidents (NRI).

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle relation stratégique avec la Banque ICICI du Canada, une enseigne de confiance jouissant d'une clientèle bien établie parmi la communauté sud-asiatique. Il nous sera désormais possible de proposer nos solutions de planification globale de patrimoine à cette clientèle et de faire des gains au sein d'un segment culturel clé au Canada », a déclaré Mme Jacqui Allard, Group Head, Global Wealth Management, Banque Scotia. « En mettant à profit l'approche collaborative unique de Gestion de patrimoine Scotia, qui mise sur la prestation de services-conseils complets, nous pourrons, ensemble, répondre de manière optimale aux besoins de la clientèle au Canada en matière de gestion de patrimoine. »

« Nous sommes ravis de nous engager dans une relation stratégique avec Gestion de patrimoine Scotia », a ajouté M. Himadar Maddipatla, président et chef de la direction de la Banque ICICI du Canada. « L'excellence importe beaucoup pour nos clients. Or, avec une expertise, une expérience et une envergure comme celles de l'équipe de Gestion de patrimoine Scotia, en plus de son approche de Planification globale, nous sommes convaincus que notre clientèle sera gagnante. » Cette collaboration permettra à la clientèle de la Banque ICICI du Canada de bénéficier des services de gestion de patrimoine offerts par Gestion de patrimoine Scotia, et aussi d'une gamme complète de solutions offertes par la Banque ICICI du Canada, comme des services aux Indiens non résidents, des transferts de fonds en Inde et des services bancaires. »

« Cette stratégie fait foi de notre engagement à soutenir les entrepreneurs, propriétaires d'entreprise et créateurs de richesse de tous les horizons, partout au Canada, a souligné M. Alex Besharat, vice-président à la direction et chef, Gestion de patrimoine Canada, Banque Scotia. Ensemble, nous nous engageons à favoriser la croissance et l'excellence au sein de nos organisations respectives, pour le bien de notre clientèle. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

Pour en savoir plus sur Gestion de patrimoine Scotia, rendez-vous au :

www.scotiagestiondepatrimoine.com

À propos de la Banque ICICI du Canada : La Banque ICICI du Canada est une filiale en propriété exclusive de ICICI Bank Limited (NYSE : IBN) et l'une des principales banques privées de l'Inde. L'actif total de ICICI Bank Limited s'établissait à 355,01 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2025.

La Banque ICICI du Canada exerce ses activités à titre de banque directe à service complet en vertu de la Loi sur les banques du Canada. Au service de sa clientèle canadienne depuis 20 ans, elle propose un ensemble de produits et services dans le domaine financier, tant aux particuliers qu'aux entreprises, comme des comptes bancaires pour les nouveaux arrivants, des comptes personnels, des prêts hypothécaires, des transferts de fonds, des comptes bancaires commerciaux, des opérations de change pour les entreprises, ainsi que des prêts aux petites entreprises et des services bancaires aux sociétés. Rendez-vous au icicibank.ca pour en savoir plus.

SOURCE Scotiabank

Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent s'adresser à Lana Gogas, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, [email protected]