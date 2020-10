Gestion de la pandémie dans les CHSLD et les RPA - Le Parti Québécois réclame une enquête publique, et invite la population à en faire autant

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants, Harold LeBel, a fait savoir ce matin qu'il parrainait une pétition réclamant la tenue d'une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie de COVID-19 dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA); il invite bien sûr tous les citoyens à la signer.

EN BREF

Le Parti Québécois réclame la tenue d'une enquête publique et indépendante sur le drame qui s'est joué au printemps dernier dans les milieux d'hébergement pour aînés.

Un tel exercice serait assurément fort éclairant et ferait partie du processus de guérison, à la fois pour les résidents et leurs proches, le personnel de la santé et la collectivité.

Harold LeBel invite les Québécois à signer une pétition qu'il parraine à cet effet.

« La semaine dernière, lors de notre interpellation, mon collègue des Îles-de-la-Madeleine et moi-même avons encore une fois demandé à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, de prendre les moyens nécessaires pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé au printemps dernier dans les CHSLD, les RPA et les autres lieux d'hébergement pour aînés. On ne veut plus jamais que ça se produise », a d'abord rappelé le député de Rimouski.

À cette demande, toutefois, la ministre a opposé une fin de non-recevoir. « Elle n'a cessé de répéter que l'enquête que mène le Commissaire à la santé et au bien-être est suffisante. Or, si nous ne doutons pas de la compétence ni de l'indépendance du CSBE, nous rappelons respectueusement à la ministre que cette instance n'a de comptes à rendre qu'au gouvernement; l'enquête en cours n'est pas publique, elle se tient derrière des portes closes », a ensuite précisé le député.

Harold LeBel soutient que le drame qui s'est joué ce printemps dans les établissements d'hébergement pour aînés a profondément marqué les Québécois. « On parle de milliers de morts. De soins déficients, de solitude, de conditions inhumaines. Tout ça laisse des traces, et le processus de guérison sera long et difficile. Dans un tel contexte, des gens ressentent le besoin de partager ce qu'ils ont vécu, de témoigner publiquement », a-t-il ajouté.

Le député de Rimouski argue par ailleurs qu'un tel exercice n'est pas inhabituel dans le cas de tragédies aussi marquantes. « L'incendie de l'Isle-Verte a eu son enquête publique. Le viaduc de la Concorde également. L'hécatombe dans les CHSLD au printemps 2020 est sans commune mesure; une enquête publique serait assurément pertinente, ne serait-ce que pour colliger en toute transparence l'information qu'on a recueillie ces derniers mois, ou pour donner à la population la tribune et les réponses qu'elle réclame », a-t-il insisté.

Harold LeBel invite tous les Québécois à signer la pétition en faveur de la tenue d'une telle enquête publique en se rendant à l'adresse https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8607/index.html.

