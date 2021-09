MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Gestion d'actifs Pier 21 Inc. ('Pier 21') a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une relation exclusive avec DSM Capital Partners LLC ('DSM'), une société de gestion d'actifs basée en Floride, pour offrir ses stratégies d'investissement au marché institutionnel canadien. Ce partenariat permet à Pier 21 d'élargir son offre de produits en introduisant une suite de solutions d'investissement en actions à forte conviction, éprouvée et de style croissance. Celle-ci inclura: actions mondiales, actions mondiales concentrées (un portefeuille d'environ 10 titres de croissance), actions internationales (excluant les États-Unis), actions marchés émergents et actions américaines de grandes capitalisations.

Avec plus de 13 milliards de dollars canadien sous gestion, DSM se spécialise dans la gestion de portefeuilles concentrés d'actions de croissance américaines et mondiales. La firme utilise de la recherche fondamentale exclusive afin d'identifier des sociétés de qualité dont la croissance est stable, appuyée par une discipline d'évaluation rigoureuse utilisée à la fois pour les transactions d'achat et de vente. "Nous sommes heureux de conclure un accord avec Pier 21", déclare Daniel Strickberger, fondateur, associé directeur général et chef des placements de DSM. Il poursuit : "Pier 21 a 15 années de succès avec la réputation d'offrir des gestionnaires de haute qualité sur le marché canadien. Avec notre expérience en gestion d'actifs depuis 2001, nous pensons que notre philosophie d'investissement servira bien les investisseurs canadiens".

Pier 21 s'est toujours consacrée à offrir des gestionnaires mondiaux de qualités et éprouvés au marché institutionnel canadien. "Nous croyons que les investisseurs canadiens bénéficieront de la véritable conviction d'un gestionnaire de placement qualifié comme celui que nous avons trouvé avec DSM", a déclaré David Star, président et chef de la direction de Pier 21. Il poursuit : "Nous n'avons pas ajouté beaucoup de gestionnaires à notre offre au fil des années. DSM correspond au profil de gestionnaire avec lequel nous aimons être associés."

Les nouvelles stratégies seront disponibles sous la forme de fonds de placement institutionnels et de mandats distincts.

À propos de Gestion d'actifs Pier 21

Gestion d'actifs Pier 21 a été fondée en 2005 et est une société de gestion de placements basée à Montréal qui se concentre sur la distribution de solutions de placement mondiales de qualité aux investisseurs institutionnels canadiens, grâce à l'accès exclusif à certains gestionnaires de portefeuille étrangers, autrement inaccessibles au Canada. Avec plus de 7 milliards de dollars canadien d'actifs sous gestion, Pier 21 demeure déterminée à être la passerelle canadienne vers les occasions de placement mondiales. Consultez notre site internet au www.pier21am.com.

Renseignements: David M. Star, Président et Chef de la Direction, Gestion d'actifs Pier 21, Courriel: [email protected], Téléphone: 514-397-4027

