Gestion d'actifs Picton Mahoney lance un nouveau fonds alternatif de revenu et complète un premier appel public à l'épargne visant les parts de FNB au titre des Fonds alternatifs fortifiés, offrant ainsi plus de choix et un accès accru aux investisseurs canadiens

Ces nouveaux ajouts à la gamme de Fonds fortifiés accroissent l'accès des investisseurs canadiens à des méthodes de couverture avancées, leur offrent une meilleure diversification et leur fournissent des outils supplémentaires pour réduire les risques.

TORONTO, le 16 juill. 2019 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») est heureuse d'annoncer le lancement du Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney et l'ajout d'une catégorie de parts de fonds négociés en bourse (« parts de FNB ») à la gamme entière de Fonds alternatifs fortifiés. Les parts de FNB des Fonds alternatifs fortifiés commenceront à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (symboles boursiers ci-dessous). Les parts de catégorie A, de catégorie F et de catégorie I des Fonds alternatifs fortifiés continueront d'être offertes au public à titre de parts de fonds communs de placement conventionnelles.

« Nous reconnaissons la nécessité, pour les investisseurs canadiens, d'avoir plus de choix en ce qui concerne les façons d'investir et un meilleur accès à des solutions différenciées qui peuvent fortifier leur portefeuille », déclare David Picton, président et gestionnaire de portefeuille de Picton Mahoney. « C'est le moment idéal de donner du tonus à nos Fonds alternatifs fortifiés grâce aux avantages que procurent les nouvelles catégories de FNB et d'ajouter à notre gamme de solutions une stratégie de rendement total alternative axée sur le revenu. »

La gamme de Fonds alternatifs fortifiés regroupe les produits suivants :

Nom du Fonds Objectif de placement Symbole boursier de la catégorie de FNB Code de la catégorie A Code de la catégorie F Fonds alternatif

fortifié de revenu

Picton Mahoney L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d'autres stratégies de couverture. PFIA PIC 3500 PIC 3501 Fonds alternatif

fortifié extension

active Picton

Mahoney L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une valorisation du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque assorti d'une volatilité similaire à celle du marché traditionnel des actions. PFAE PIC 3000 PIC 3001 Fonds alternatif

fortifié marchéneutre

Picton Mahoney L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une valorisation constante du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque assorti d'une volatilité inférieure à celle des marchés traditionnels des actions et d'une faible corrélation aux grands marchés des actions. PFMN PIC 3100 PIC 3101 Fonds alternatif

fortifié multi-stratégies Picton Mahoney L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une valorisation constante du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque, le tout assorti d'une corrélation faible avec les stratégies équilibrées ou diversifiées traditionnelles. PFMS PIC 3600 PIC 3601

Les Fonds alternatifs fortifiés font appel à l'approche exclusive de Picton Mahoney à l'égard des placements fortifiés - une méthode fondée sur des règles qui s'attache à gérer le risque en atténuant l'exposition des fonds aux risques de pertes, tout en cherchant à favoriser l'accumulation d'un patrimoine indépendamment de la conjoncture boursière.

« L'environnement actuel doit inciter les investisseurs à voir les placements axés sur le revenu d'un œil différent, explique Phil Mesman, chef des titres à revenu fixe chez Picton Mahoney. Compte tenu des taux peu élevés et de l'intensification de la volatilité, les obligations traditionnelles ont de la difficulté à dégager les résultats escomptés. Les investisseurs ont besoin de stratégies alternatives et d'outils pour accroître leurs portefeuilles axés sur le revenu. Le Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney vise à combler ce besoin. »

Pour en savoir davantage sur la gamme complète de Fonds de Picton Mahoney, visitez www.pictonmahoney.com.

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans des solutions de placement différenciées et dans la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se fondant sur l'expérience acquise au fil des années pendant divers marchés boursiers et environnements de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une entreprise de gestion de portefeuilles qui gère un actif supérieur à 7,3 milliards de dollars (au 30 juin 2019). Pionnière des principes des fonds de couverture authentiques, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente et de suivi, des frais de gestion et des honoraires au rendement ou d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit auprès de l'OCRCVM et ne sont offerts que dans les territoires où ils peuvent être légalement mis en vente.

Renseignements: Phil Clark, chef du marketing, Gestion d'actifs Picton Mahoney, téléphone : 416 955-4462, site Web : www.pictonmahoney.com, courriel : service@pictonmahoney.com

