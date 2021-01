/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») a annoncé aujourd'hui que le Fonds d'arbitrage Plus Picton Mahoney et le Fonds alternatif fortifié d'Arbitrage Plus Picton Mahoney (chacun étant un « Fonds ») seront fermés aux nouveaux investisseurs le 29 janvier 2021, et ce, afin de gérer la capacité. Les porteurs de parts actuels de chaque Fonds pourront continuer d'investir dans le Fonds après la fermeture aux nouveaux investisseurs.

Les ordres d'achat passés avant 16 h HE le 29 janvier 2021 par de nouveaux investisseurs seront traités.

À propos de Gestion d'actifs Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l'expérience acquise au cours de différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant à part entière à ses employés, Picton Mahoney est une société de portefeuille spécialisée qui gère un actif de plus de 8,2 milliards de dollars (au 31 décembre 2020).

La société a innové en mettant les principes de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et particuliers de l'ensemble du pays.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé ne se répète pas forcément. Les titres des fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.

SOURCE Picton Mahoney Asset Management

Renseignements: Michael Lynds, directeur général et responsable du commerce de détail, Gestion d'actifs Picton Mahoney. Site Web www.pictonmahoney.com; courriel : [email protected]

