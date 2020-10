Gestion Audem rejette la seconde proposition non sollicitée d'Altice et de Rogers

MONTRÉAL, le 18 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Gestion Audem, la société de portefeuille de la famille Audet, a été informée de la deuxième proposition hostile de Rogers Communications inc. et d'Altice USA inc. d'acheter toutes les actions de Cogeco inc. (TSX : CGO) et de Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (collectivement les « sociétés »).

« Tel que nous l'avons fait le 2 septembre 2020, à la suite de l'annonce de leur première proposition non sollicitée, les membres de la famille Audet rejettent unanimement cette nouvelle proposition. Puisque que Rogers et Altice ne semblent pas comprendre, nous réitérons aujourd'hui que ce n'est pas une stratégie de négociation, mais un refus définitif. Nous ne sommes pas intéressés à vendre nos actions », a indiqué Louis Audet, président de Gestion Audem inc.

Le rôle d'intendance que la famille Audet a exercé pour les entreprises au cours des 63 dernières années a permis aux sociétés de croître et de prospérer. Aujourd'hui, Cogeco jouit d'une position unique et enviable en tant que seule entreprise de services à large bande ayant une présence significative au Canada et aux États-Unis. De plus, l'évolution du prix des actions et des résultats d'exploitation des entreprises de Cogeco dépasse largement ceux de Rogers ou d'Altice.

« Rogers a librement choisi d'accumuler des actions dans les sociétés, en toute connaissance de cause. La famille Audet regrette que la décision d'allocation du capital de Rogers cause une telle angoisse à la famille et au conseil d'administration de Rogers», a déclaré Louis Audet, président de Gestion Audem inc.

Gestion Audem est une entreprise contrôlée par les membres de la famille Audet et détient 69 % de tous les droits de vote de Cogeco inc. qui, à son tour, contrôle 82,9 % de tous les droits de vote de Cogeco Communications inc.

