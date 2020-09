MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Gestion Audem, la société de portefeuille de la famille Audet, a été informée de la proposition non sollicitée et non contraignante d'Altice USA et de Rogers Communications inc. d'acheter toutes les actions de Cogeco inc. (TSX: CGO) et de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (collectivement les « sociétés »).

« Les membres de la famille Audet ont réitéré unanimement qu'ils ne souhaitent pas vendre leurs actions. La famille est fière de son rôle d'intendance auprès des deux sociétés qui offrent des services de grande qualité à leurs clients, enrichissent les communautés où elles exercent leurs activités et créent des rendements supérieurs pour les actionnaires grâce à de saines stratégies de croissance », a indiqué Louis Audet, président de Gestion Audem inc.

Gestion Audem est une entreprise contrôlée par les membres de la famille Audet et détient 69 % de tous les droits de vote de Cogeco inc. qui, à son tour, contrôle 82,9 % de tous les droits de vote de Cogeco Communications inc.

