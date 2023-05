Géraldine Martin est nommée PDG d'Evol

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Nommée au terme d'un processus de sélection rigoureux, le conseil d'administration d'Evol est fier d'annoncer la nomination de Géraldine Martin au poste de présidente-directrice générale.

Géraldine Martin (Groupe CNW/Evol)

Avec plus de 25 années d'expérience en gestion, en entrepreneuriat, en développement économique et en communication dans le milieu des affaires, Géraldine Martin s'est démarquée par ses nombreuses réalisations ainsi que par ses qualités humaines et les valeurs qu'elle incarne, lesquelles sont au cœur de la mission d'Evol. Parmi ses réalisations récentes, madame Martin a lancé de nombreux programmes d'aide aux entrepreneur·es, comme le programme d'innovation ouverte, à la Ville de Montréal. Celui-ci permet à des entreprises émergentes de tester des solutions innovantes dans un contexte d'affaires en partenariat avec des organisations établies et vise à appuyer des projets qui auront un impact sur la transformation durable de Montréal.

« Nous avions le mandat de sélectionner un·e candidat·e de choix qui s'engagerait à poursuivre la mission d'Evol à soutenir le développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif dans les 17 régions du Québec, et plus spécifiquement auprès d'entreprises qui souhaitent générer un impact positif sur la société. Croyant fermement que l'entrepreneuriat est un levier économique et social, et possédant un bagage impressionnant d'expériences variées et complémentaires, Géraldine Martin nous est apparue comme la personne toute désignée. De plus, favorisant un style de leadership participatif, axé sur la confiance et la collaboration, nous avons la certitude qu'elle saura préserver la culture unique d'opalité propre à Evol », mentionne Alain-Olivier Desbois, président par intérim du conseil d'administration.

Détentrice d'une maîtrise en finances de l'Université Paris II Assas et passionnée par le domaine des communications, Géraldine Martin a choisi d'allier ces deux forces distinctives et s'est rapidement taillé une place dans le domaine des communications financières. Forte de ses expériences dans plusieurs médias reconnus depuis son arrivée au Québec en 2000, Géraldine Martin est devenue en 2013 la première femme de l'histoire du journal Les Affaires à être nommée rédactrice en chef. Elle a par la suite relevé le défi de créer la première direction de l'entrepreneuriat au sein de la Ville de Montréal, fonction qu'elle occupera jusqu'à son entrée en poste chez Evol, prévue le 12 juin prochain.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l'équipe d'Evol. La mission de l'organisation est une grande source d'inspiration pour moi, particulièrement la volonté de générer un impact positif sur la société tout en favorisant la diversité et l'inclusion au sein de l'entrepreneuriat. Tout au long de ma carrière, j'ai souhaité faire une différence significative dans le parcours des entrepreneur·es. Oeuvrer au sein d'une organisation panquébécoise, qui unit les aspects économique et social, rejoint totalement ma vision et mes valeurs », exprime Géraldine Martin.

Le conseil d'administration tient à remercier l'équipe d'Evol, et tout particulièrement mesdames Chantal Thieblin Goffoz et Vicky Marchand, qui assurent l'intérim depuis le début mars, et ce, jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle PDG le 12 juin prochain.

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), le gouvernement du Canada, Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

