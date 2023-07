Gerald H. Acker devient le co-président américain de la CMI

WASHINGTON, le 28 juill. 2023 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) est heureuse d'annoncer la confirmation par le Sénat américain de la nomination de Me Gerald (Jerry) Acker dans les fonctions de président de la section américaine.

Me Acker est le fondateur du cabinet Goodman Acker P.C. dont il a été associé directeur de 1993 à 2022. Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle de l'Université du Michigan en 1977, il a décroché un doctorat en droit de la Wayne State University Law School en 1981. Tandis qu'il étudiait au premier cycle, Me Acker a effectué un stage au Congrès des États-Unis, après quoi il est demeuré actif en politique fédérale et a siégé à plusieurs comités des finances nationales. Me Acker a été élu président de la Michigan Association for Justice en 2012 et il est membre des barreaux du Michigan et du district de Columbia. Il succède à Mme Jane Corwin, qui a servi de 2019 à 2022.

La CMI s'emploie à prévenir et à résoudre les différends entre les États-Unis d'Amérique et le Canada en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909, et elle veille au bien commun des deux pays en qualité de conseillère indépendante et objective des deux gouvernements. Les commissaires des États-Unis et du Canada collaborent à la supervision des questions relatives aux quantités d'eau ainsi qu'à la qualité des eaux dans les bassins pour lesquels les gouvernements ont demandé l'assistance de la CMI.

