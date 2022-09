LAVAL, QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - George Courey Inc., une entreprise créée il y a 112 ans, détenue par la même famille depuis quatre générations, a connu une transition réussie de la troisième à la quatrième génération. Mener une entreprise centenaire vers l'avenir nécessite un sens des affaires et une maturité de leadership que Jeffrey Courey et Robert Courey maîtrisent bien.

Le 15 septembre 2022, s'est tenue au siège social de George Courey inc. à Laval la cérémonie de transition, en présence de représentants de la Chambre des communes, de clients et d'employés.

Photo: presse canadienne - George Courey Inc. : la quatrième génération prend le relais de l’entreprise de 112 ans (Groupe CNW/George Courey Inc.)

Au regard de l'expérience enrichissante que Jeffrey Courey a accumulée au sein de l'entreprise en tant que chef des opérations pendant 7 ans, il a été promu en qualité de Président en janvier 2020. Robert Courey, qui a occupé pendant 16 ans le poste de directeur du développement des affaires, est devenu le Vice-président en mai 2022.

Face aux fluctuations et incertitudes induites par la pandémie de COVID-19 ainsi que la forte demande de fournitures en équipements de protection individuelle, George Courey Inc. n'a jamais faibli dans sa mission de soutenir activement les gouvernements ainsi que toute l'industrie de la santé. George Courey Inc. est reconnu en tant que chef de file dans la production et la distribution de linge de maison et de textile en Amérique du Nord. La prochaine grande étape sera la création progressive de nouveaux entrepôts à différents endroits au Canada et aux États-Unis.

Comme le mentionne Jeffery Courey, "le passage du flambeau à une nouvelle génération de Coureys, bien positionnés pour diriger cette entreprise au cours du XXI siècle grâce à notre orientation vers les Personnes, la Planète et le Progrès". Cela impliquera en partie, selon ses propres mots, "un succès continu sur le marché américain en pleine croissance tout en promouvant les textiles réutilisables dans de multiples secteurs, offrant à nos clients une valeur exceptionnelle, une innovation de produit durable et une expérience client inégalée".

Avec Jeffrey et Robert à la tête de l'entreprise, la réputation de celle-ci comme étant l'un des fournisseurs de linge et de textile les plus fiables et les plus respectés d'Amérique du Nord continuera d'augmenter.

À propos de George Courey Inc.

George Courey Inc. est l'incarnation d'une entreprise familiale prospère avec une transmission intergénérationnelle du savoir-faire dans la production et la distribution de linge et de textile. Actuellement, George Courey Inc. fournit des entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la santé et de la chirurgie. Leur héritage de 112 ans rayonne à travers la haute qualité des produits et services qu'ils offrent, conformément aux pratiques respectueuses de l'environnement.

