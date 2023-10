Geoff Molson, PDG du Groupe CH, s'associe à l'EEB pour une expérience entrepreneuriale exclusive

SAINT-GEORGES, QC, le 10 oct, 2023 /CNW/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) est fière d'annoncer un événement exceptionnel en partenariat avec Geoff Molson, PDG du Groupe CH, propriétaire des Canadiens de Montréal. Cet événement exclusif offre aux entrepreneurs une occasion unique de plonger au cœur de l'univers du leadership, du sport et des affaires.

Quand : 9 et 10 avril 2024

Où : Montréal, Centre Bell et Centre Sheraton

Rencontres avec des leaders d'exception

L'événement, réservé exclusivement aux membres de la Communauté EEB, propose à chaque participant d'être accompagné d'un entrepreneur invité pour une expérience des plus enrichissantes. Aux côtés de Geoff Molson, les participants auront le privilège de rencontrer d'autres invités de renom, qui seront bientôt révélés.

Un programme inédit

Le programme des deux jours comprend une série d'activités hors de l'ordinaire :

Jour 1 : Les participants auront l'opportunité de dîner au Centre Bell, de participer à un atelier-conférence avec Geoff Molson, de réseauter lors d'un souper à La Cage - Brasserie sportive, et enfin, de vivre l'excitation du match des Canadiens de Montréal contre les Flyers de Philadelphie. La nuit sera passée dans le confort des chambres luxueuses de l'hôtel Sheraton.

Jour 2 : La journée sera composée d'ateliers pratiques, de simulations et d'activités de groupe axées sur la réflexion et le passage à l'action.

Réservez votre place dès aujourd'hui!

Les participants à cet événement privilégié bénéficieront d'une formation EEB pour deux entrepreneurs, d'une paire de billets pour le match des Canadiens contre les Flyers, de six repas (trois repas par personne) et de deux chambres individuelles au Sheraton. Le tarif spécial de 2 500$ pour ce forfait rend cette expérience d'autant plus inestimable.

Pour réserver votre place et ne pas manquer cette opportunité unique, rendez-vous au https://mktg.eebeauce.com/grand-24h-eeb/ dès maintenant!

À propos de l'EEB

L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) est un chef de file en matière de formation entrepreneuriale. Depuis 2010, l'EEB a contribué au développement de milliers d'entrepreneurs à travers le Canada. L'école offre des programmes de formation et des événements exclusifs visant à inspirer, à former et à accompagner les entrepreneurs dans leur parcours vers le succès.

Contact média: Pour plus d'informations sur cet événement ou pour toute demande médiatique, veuillez contacter : Alexandre Tessier, Coordonnateur communications