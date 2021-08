L'entreprise nomme un nouveau directeur indépendant

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 août 2021 /CNW/ - GenXys Health Care Systems (GenXys), l'entreprise primée de prescription de précision, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme national visant à personnaliser les thérapies par la médication pour les patients souffrant de problèmes de santé mentale; en collaboration avec le fournisseur de services de santé Green Shield Canada (GSC). L'initiative tire parti des outils de prise de décision de GenXys qui reposent sur des données probantes et la pharmacogénétique intégrée. Cela permet aux membres de GSC d'optimiser leurs traitements pharmacologiques en fonction de leurs antécédents familiaux, profils génétiques et métabolismes uniques.

GenXys s'est associée à GSC pour offrir aux membres admissibles un test génétique jumelé à un logiciel d'aide à la prise de décision qui permet aux fournisseurs de soins de santé de prendre les meilleures décisions de traitement grâce à des renseignements génétiques personnalisés, améliorant ainsi l'exactitude des prescriptions et réduisant les effets indésirables des médicaments. « Cinquante pour cent des pharmacothérapies sont inefficaces en raison d'interactions manquées, de prescriptions incorrectes ou de dosages inexacts, a expliqué Karl Pringle, chef de la direction de GenXys. C'est particulièrement un problème de santé mentale, car les patients changent souvent de médicaments, soit deux ou trois fois au cours d'un traitement en raison de la faible efficacité de ceux-ci ou d'effets secondaires. Combinés aux outils d'aide à la prise de décision en temps réel pour les cliniciens, les essais pharmacogénétiques permettent d'éliminer le processus d'essais et d'erreurs », a résumé M. Pringle.

Le GSC a lancé ce nouveau service pharmacogénétique plus tôt ce printemps et collabore désormais avec GenXys en vue du déploiement du programme. « Cette initiative vise à fournir le bon médicament, à la bonne personne, au bon moment, a expliqué Mark Rolnick, vice-président directeur de l'innovation pharmaceutique et de l'expérience des patients à GSC. Nos recherches cliniques démontrent la nécessité d'administrer des médicaments de façon plus précise afin d'optimiser la réponse au traitement et d'améliorer plus rapidement les résultats pour les patients. Comme nous sommes une entreprise à vocation sociale visant à aider les gens à vivre en meilleure santé, la possibilité de collaborer avec GenXys dans le cadre de ce nouveau programme nous semble tout à fait naturelle. »

GenXys a également nommé Ohad Arazi, professionnel chevronné et haut dirigeant du secteur des soins de santé, à titre de membre indépendant du conseil d'administration. M. Arazi détient une expérience dynamique de 20 ans en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise publique et chef de la direction dans les domaines de la santé numérique, des dispositifs médicaux et des télécommunications.

« L'expérience de M. Arazi en matière de création de valeur et de croissance auprès d'entreprises de santé numérique, y compris McKesson Technology Solutions, Change Healthcare, TELUS et Zebra Medical est extrêmement précieuse pour une entreprise à croissance rapide comme la nôtre, a déclaré M. Pringle. Son réseau et sa connaissance du système de soins de santé aux États-Unis favoriseront notre expansion au sein de ce marché, dans la foulée de la croissance de notre profil canadien grâce au partenariat avec GSC. »

