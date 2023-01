SÉOUL, Corée du Sud, 25 janvier 2023 /CNW/ - GenKOre Inc., une entreprise de biotechnologie basée en Corée avec des outils CRISPR-Cas ultracompacts, a annoncé qu'elle a entamé une collaboration stratégique de recherche avec une entreprise biopharmaceutique américaine pour le développement de thérapies d'éditions génomiques in vivo. Cette collaboration utilisera la plateforme exclusive CRISPR-Cas de GenKOre, TaRGET ( T iny nuclease, a ugment R NA-based G enome E diting T echnology). Ce qui distingue la plateforme TaRGET de la technologie d'édition génomique la plus populaire, CRISPR-Cas9, est que l'ensemble du module d'édition peut être réalisé avec un seul vecteur AAV. Sur la base de sa plateforme TaRGET, GenKOre a développé différentes modalités d'outils d'édition, dont TaRGET-CUT, TaRGET-ABE (éditeur de base adénine), TaRGET-AI (système d'activation et d'inhibition des gènes). et TaRGET-FREE (remplacement de gène)

GenKOre

« Cette collaboration reflète la force et l'utilité potentielle de la plateforme TaRGET dans l'application de la thérapie d'édition génomique in vivo, a déclaré Yong-Sam Kim, chef de la direction de GenKOre. « Cette opportunité permettra non seulement de valider l'applicabilité de la plateforme TaRGET à la thérapie in vivo, mais aussi d'étendre l'utilité de nos technologies à un plus large éventail de maladies rares. » La collaboration a été fondée sur l'intérêt mutuel de créer des thérapies transformatrices pour les patients atteints de maladies rares.

Conformément aux termes de l'accord, GenKOre recevra jusqu'à 300 millions de dollars américains, y compris des frais initiaux de levée d'options et des paiements d'étape suite à des avancés réussies en recherche et développement et d'étapes commerciales dans le cadre de deux cibles de maladies in vivo. De plus, GenKOre recevra des fonds de recherche et des redevances échelonnées jusqu'à un pourcentage à deux chiffres des ventes nettes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1986374/GenKOre.jpg

SOURCE GenKOre

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : GenKOre, Jung-ha Kim, 82-2-5968220