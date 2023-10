NORWALK, Conn., le 19 oct. 2023 /CNW/ - GeniusBOS a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a reçu des commandes de transformateurs moyenne tension pour livraison aux États-Unis. L'entreprise se concentre sur le développement de cette importante catégorie de produits.

GeniusBOS reçoit des commandes pour des transformateurs moyenne tension

Andrew Worden, chef de la direction de GeniusBOS, a déclaré : « Nos clients nous ont dit que les transformateurs coûtent trop cher, que les délais d'exécution sont trop longs et que les niveaux de service sont médiocres. Nous avons réagi en commercialisant l'offre de transformateur moyenne tension de 1 à 10 kVA. Il est gratifiant de voir que les clients nous donnent déjà des commandes. »

À propos de GeniusBOS

GeniusBOS est la puissance ultime pour fournir des solutions révolutionnaires pour les transformateurs moyenne tension et d'autres composants du système. Notre quête incessante d'innovation nous a amenés à développer des produits de pointe qui sont méticuleusement conçus avec les clients pour les clients.

Chaque création de GeniusBOS fait l'objet d'un parcours de recherche, de développement et d'essais rigoureux. Nos installations de pointe et nos techniques de fabrication avancées nous permettent de tirer parti des solutions en matière d'autres composants du système et de transformateurs qui sont le fer de lance du progrès technologique.

GeniusBOS est une filiale en propriété exclusive de GameChange Solar Corp.

Pour en savoir plus, consultez le www.geniusbos.com

Personne-ressource :

GeniusBOS

[email protected]

+1 (603) 630-5489

Notre adresse postale est la suivante :

230, East Avenue

Suite 100

Norwalk, CT 06855

