Geneviève Schmidt devient porte-parole de la Fondation Jeanne-Mance

MONTRÉAL, le 6 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Jeanne-Mance dévoile avec fierté, aujourd'hui, le nom de sa première porte-parole, Madame Geneviève Schmidt. La mission de la Fondation est d'accompagner spirituellement à domicile les personnes en soins palliatifs et en fin de vie, et ce depuis 2017. Les services d'accompagnement sont maintenant offerts de manière virtuelle sur tout le territoire du Québec.

Geneviève Schmidt, porte-parole de la Fondation Jeanne-Mance (crédit photo : Ulysse Del Drago). (Groupe CNW/Fondation Jeanne-Mance)

« Il y a un gros manque au Québec par rapport à la solitude et l'accompagnement en fin de vie, et il est exacerbé avec la pandémie, alors que les contacts entre familles sont interdits ou très espacés depuis plusieurs mois. Notre société a besoin de services comme ceux qu'offre la Fondation Jeanne-Mance, car chaque être humain, face à la mort, a besoin de paix, peu importe sa religion », a déclaré Geneviève Schmidt. « Depuis que je suis enfant j'ai toujours eu un grand attachement à nos aînés. Je suis convaincue que c'est grâce à leur expérience et à leur vécu que nous sommes plus forts, individuellement et collectivement. M'impliquer dans la Fondation, c'est une manière pour moi d'en faire plus afin que des ressources soient disponibles pour la fin de vie qui, on a tendance à l'oublier, fait partie intégrante de la vie! »

En accompagnant la personne en soins palliatifs dans son cheminement, l'objectif est de la guider vers la découverte d'une expérience sereine face à la fin de sa vie et, surtout, de lui permettre de faire dans la dignité ce passage obligé. Car même à domicile et entourée de ses proches, la personne en fin de vie peut se retrouver isolée et sans ressources. L'accompagnement offert par la Fondation Jeanne-Mance est non confessionnel, sans référence à une croyance particulière, mais il se fait dans une spiritualité ouverte, accueillante et respectueuse.

Le président-fondateur de la Fondation Jeanne-Mance, Fernand Patry, accueille avec beaucoup d'enthousiasme Geneviève Schmidt dans son nouveau rôle de porte-parole. « On ne devrait pas avoir peur de parler de la mort. Pour nous, Geneviève amène un vent de fraîcheur pour parler d'un sujet qui est encore tabou, même s'il est omniprésent. L'année 2020 aura été terrible pour nos aînés, mais aussi une année où plusieurs Québécois et Québécoises sont confrontés à une prise de conscience par rapport à la solitude. On parle encore plus souvent qu'avant des personnes qui meurent seules au Québec et abandonnées », a expliqué Patry.

« Les services offerts par la Fondation sont un baume sur cette solitude. Les proches aidants et la famille peuvent également être accompagnés pendant le processus et au moment du deuil. Je crois sincèrement que nous avons besoin d'organismes, et de personnes-ressources comme Fernand et la Fondation Jeanne-Mance », a conclu Geneviève Schmidt.

La mission de la Fondation Jeanne-Mance est déjà en marche dans certaines régions du Québec. Aujourd'hui, la Fondation annonce que son service d'accompagnement est maintenant disponible à distance sur tout le territoire du Québec. Ses services sont entièrement gratuits. Les contributions des donateurs de la Fondation servent à rétribuer les accompagnateurs qui sont formés pour ce type d'accompagnement. Pour demander les services de la Fondation, vous pouvez appeler au 1-888-436-1642 ou écrire à l'adresse :

[email protected]

Pour plus d'information, visitez le site au : www.fondationjeanne-mance.org .

SOURCE Fondation Jeanne-Mance

Renseignements: Valérie Chamula, Conseillère principale, Citoyen relations, (418) 809-1180, [email protected]

Liens connexes

https://fondationjeanne-mance.org/