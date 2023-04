Geneviève O'Gleman lance Tellement frais

Le livre incontournable pour profiter de l'été !

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Juste à temps pour l'arrivée du printemps et le retour des chaudes journées ensoleillées, la nutritionniste chouchou du public, Geneviève O'Gleman, nous revient en force avec un livre débordant de plats ultra-frais, colorés et faciles à préparer pour le huitième titre de sa nouvelle collection: « Tellement frais » publié aux Éditions de l'Homme. Il sera en vente partout dès le 3 mai prochain.

Après les plats mijotés, gratinés et braisés de sa dernière parution « Réconfort sans effort », il est maintenant temps de laisser place à des recettes vives et remplies de légèreté ! Tout y est pour profiter de la belle saison avec spontanéité, sans se casser la tête. L'autrice multiplie les astuces pour passer moins de temps à cuisiner et plus de temps à jouer dehors !

Une abondance de photos magnifiques fait que l'on dévore aussi l'ouvrage avec les yeux ! Chaque page agit comme un véritable rayon de soleil. 80 recettes délicieuses, à la fois chics et élégantes, mais aussi rassembleuses, parfaites pour profiter des belles journées.

Envie de fraîcheur dans votre assiette ?

Au menu :

Des recettes sans prétention, avec des produits de saison.

Des repas sans cuisson qui vous dépanneront en pleine canicule, surtout si vous n'avez pas l'air climatisé !

Des apéros, des planches pour recevoir, des salades pas compliquées, des plats BBQ, des desserts glacés, bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon moment entre amis ou en famille !

Et plus encore !

À propos de Geneviève O'Gleman:

La nutritionniste cumule les succès. Elle est à la tête de Savourer, un magazine Web consacré au plaisir de cuisiner sainement, élu meilleur site Web culinaire au Canada et classé au 3e rang mondial par les Gourmand Awards 2020. Geneviève anime également l'émission SAVOURER sur ICI Télé. Elle est l'autrice de 16 best-sellers dont ses plus récents titres: Les lunchs, Soupers rapides, Presque végé, BBQ santé, Petit prix, Fast food santé et Réconfort sans effort. Sa mission : nous aider à manger des recettes simples, savoureuses et santé ! Bien manger, ce n'est pas compliqué !

