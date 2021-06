Geneviève Marcon pose un geste concret pour prévenir les noyades chez les enfants

« J'ai été profondément touchée par la noyade du jeune garçon et c'est pourquoi j'ai voulu poser ce geste. Les cours de natation sont un outil essentiel pour prévenir les noyades, et chaque enfant devrait pouvoir en bénéficier. C'est en développant les compétences et l'autonomie des jeunes par rapport à l'eau qu'on pourra vraiment prévenir les accidents. Le YMCA Saint-Roch, qui détient une longue expertise en aquatique et des installations de qualités est l'endroit idéal pour réaliser ce projet », déclare Geneviève Marcon.

« Par sa contribution à la certification de sauveteur national, Mme Marcon permettra à des jeunes étudiants du quartier d'obtenir un emploi étudiant de qualité, dans un milieu bienveillant à quelques pas de leur domicile. C'est réellement une initiative importante pour le quartier et nous sommes heureux d'accueillir ce projet entre nos murs », souligne Étienne Talbot, directeur du YMCA Saint-Roch.

Plus de détails sur ce programme seront disponibles sur le site Internet du YMCA Saint-Roch dès le 18 juillet prochain, dans le cadre de la semaine nationale de prévention des noyades. Pour de plus amples informations sur la programmation aquatique générale du YMCA Saint-Roch : Programmation aquatique générale

À propos de Geneviève Marcon

Geneviève Marcon est fondatrice et copropriétaire de GM Développement, une entreprise établie à Saint-Roch depuis 1992, et du magasin Benjo. Engagée auprès de plusieurs organismes communautaires, elle organise chaque année le Déjeuner du Père Noël Benjo et le Dîner des femmes, et a créé en 2008 le Fonds philanthropique Benjo / GM Développement pour soutenir des organismes de la région de Québec, plus particulièrement des secteurs Saint-Roch et Saint-Sauveur. Elle est également coprésidente du cabinet de campagne YMCA Tremplin pour la vie dont la campagne se poursuit pour atteindre son objectif de 2 millions $.

À propos du YMCA Saint-Roch et de la Fondation des YMCA du Québec

Le YMCA Saint-Roch est un centre communautaire et sportif situé au cœur du quartier Saint-Roch depuis septembre 2019. Il fait partie de l'association des YMCAs du Québec, un organisme de bienfaisance qui a pour mission d'inspirer et d'engager chaque personne à se réaliser, à s'épanouir et à contribuer à sa collectivité. Depuis 1984, la Fondation des YMCA du Québec amasse des fonds afin d'appuyer l'action communautaire des YMCA du Québec et en assurer la pérennité. Avec 1,9 millions $ d'amassés, la campagne YMCA Tremplin pour la vie, toujours en cours, a permis d'équiper le nouveau centre YMCA Saint-Roch et d'offrir l'aide financière aux adultes et familles dans le besoin.

SOURCE Geneviève Marcon - Fonds philanthropique Benjo / GM Développement

Renseignements: Contact média : Audrey Gagné-Corriveau, [email protected], 418-208-7762