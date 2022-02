BASINGSTOKE, Royaume-Uni, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Genus plc (LSE: GNS) annonce que PIC, sa division spécialisée en génétique porcine, a conclu une entente finale avec Olymel s.e.c., leader de la transformation agroalimentaire au Canada dans le but de fournir des produits et des services de génétique et de poursuivre le développement du programme de génétique porcine AlphaGene d'Olymel.

Disposant d'une capacité d'abattage hebdomadaire de 185 000 porcs par semaine, Olymel est le premier producteur de porcs au Canada. Dans le cadre de cette transaction, PIC acquiert la propriété intellectuelle sur l'ensemble de la génétique porcine développée par Olymel pour la somme de 25 millions de dollars canadiens. Les deux entreprises ont également conclu une entente exclusive de coopération à long terme dans le domaine de la génétique en vertu de laquelle PIC va assurer l'approvisionnement d'Olymel en matériel génétique de haut niveau et poursuivre le développement et l'amélioration de la génétique porcine développée par la division AlphaGene d'Olymel. Les détails de cette transaction ne seront pas dévoilés.

Dans le cadre des objectifs stratégiques d'Olymel en matière de génétique, PIC va également mettre à la disposition de l'entreprise ses recherches, ses technologies et ses services dans le but de réaliser des avancées dans ce domaine. Olymel va continuer de distribuer la génétique d'AlphaGene pour répondre à ses propres besoins en matière de programmes de reproduction ainsi qu'à ceux des producteurs indépendants avec lesquels l'entreprise fait affaire à travers le Canada.

L'entente de coopération comprend également le partage de l'expertise de PIC en matière de génétique porcine pour les principales installations de production porcine d'Olymel, ce qui permettra aux clients de l'entreprise de bénéficier des améliorations dans l'offre d'AlphaGene au plan de la santé, de l'efficacité et des technologies de pointe.

Cette coopération avec Olymel élargit la présence de PIC sur le marché de la génétique porcine au Canada et permettra aux deux parties de mieux répondre aux besoins de la filière porcine canadienne.

« Nous sommes heureux de travailler avec Olymel en mettant l'accent sur des produits dont la qualité fait la différence. La complémentarité de la génétique de pointe de PIC, associée à l'importante capacité de production d'Olymel va profiter aux clients de la génétique d'AlphaGene dans toute la sphère canadienne de production porcine », d'affirmer le chef des opérations de PIC, Bill Christianson.

« En tant que leader mondial de la génétique porcine, PIC n'a jamais cessé de faire la preuve de sa capacité à améliorer ses programmes génétiques, à en démontrer la valeur, ainsi que les résultats positifs sur la santé et la performance des animaux. La coopération que nous entamons sera profitable à la génétique d'AlphaGene qui sera ainsi en mesure d'offrir de la valeur ajoutée à tous nos clients », de préciser le premier vice-président d'Olymel s.e.c., Paul Beauchamp.

À PROPOS DE GENUS

Genus contribue à l'amélioration génétique des troupeaux en recourant aux biotechnologies et en proposant des produits à valeur ajoutée aux fermes d'élevage ainsi qu'aux producteurs agroalimentaires. Sa technologie s'applique à toutes les espèces de bétail et est commercialisée par Genus dans les secteurs des productions laitière, bovine et porcine.

Genus exporte ses produits et son savoir-faire dans plus de 80 pays sous les marques de commerce ABS (dans le secteur laitier et pour les élevages bovins) et sous la marque PIC (dans le secteur porcin) ce qui englobe les semences, les embryons et les animaux reproducteurs offrant une génétique supérieure à celle de la plupart des fermes. Les troupeaux des clients de Genus génèrent une progéniture avec une meilleure qualité une plus grande efficacité de production, leur permettant de mieux servir les marchés globaux des produits laitiers et des protéines animales.

L'avantage compétitif de Genus est le résultat de la propriété et du contrôle de lignées exclusives d'animaux reproducteurs, de la maîtrise des biotechnologies servant à les améliorer sans cesse, de sa chaîne d'approvisionnement mondiale, de ses services techniques et de son réseau de ventes et de distribution.

Le siège social de Genus est situé à Basingstoke, au Royaume-Uni. L'entreprise gère des opérations dans plus de 24 pays répartis sur 6 continents et possède également des laboratoires de recherche à Madison dans le Wisconsin, aux États-Unis.

À PROPOS D'OLYMEL

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

