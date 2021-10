Générosité. Droit au cœur. - Une exposition qui fait du bien au Musée de la civilisation

Les gestes de bienveillance et de don de soi prennent plusieurs visages et s'expriment de multiples manières. Donner sans rien attendre en retour est possiblement un des plus beaux gestes qui soit. Entre le don monétaire et le don d'organe, tout un monde se déploie et tient entre ses mains le salut de l'humanité, souvent dans l'humilité et même l'anonymat le plus total. Générosité. Droit au coeur constitue une mise en lumière cet univers dont on parle peu, mais qui change les vies et transforme les sociétés.

Deux-cent-trente-deux (232) objets provenant presque entièrement des collections du Musée, dont un grand nombre présenté pour la première fois, forment le corpus de cette exposition à dimension humaine, où sont présentés de nombreux récits et témoignages. En toute continuité et cohérence avec le propos de l'exposition, une attention particulière a été portée sur le choix des artefacts, privilégiant des objets provenant eux-mêmes de donations faites au Musée. Le regard social et anthropologique porté sur la question du don de soi permet de mieux comprendre les motivations, mais surtout de mesurer l'importance de ces actions dans la vie des sociétés à travers les époques et les communautés, et ultimement, de donner envie d'y participer. Dans une approche positive, les visiteurs seront invités à réfléchir à leur propre rapport à l'entraide, au bénévolat, au don matériel (mécénat ou don d'objets ou d'œuvres), à l'engagement citoyen et au don corporel (don d'organes ou de sang).

« Les derniers mois, marqués par une pandémie mondiale, ont fait ressortir de façon plus accrue encore l'importance du partage, des gestes de solidarité et d'entraide. C'est avec cette sensibilité toute particulière que le Musée de la civilisation offre cette exposition, qui présente les différentes facettes de la culture philanthropique. Nous souhaitons non seulement toucher les visiteurs, mais aussi reconnaître toute l'importance de ces actes qui constituent le rempart d'humanité permettant aux sociétés de survivre, même dans l'adversité la plus difficile. Elle vise également à apporter une certaine douceur, nécessaire pour nourrir cette confiance en un monde meilleur, qui incarne la vision du musée de société qu'est le Musée de la civilisation. »

Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« La plus belle qualité que l'on peut avoir c'est la générosité; donner à son prochain, aider les gens dans le besoin ou ceux qui ont des besoins particuliers, sans rien attendre en retour. »

Charles Tanguay, vice-président, Ventes et Finances, Ameublements Tanguay

Cette exposition s'annonce au moment même où la Fondation du Musée de la civilisation lance également sa grande campagne annuelle, dont la mission vise à rendre la culture accessible au plus grand nombre. Pour souligner l'œuvre de la Fondation, mais surtout pour rendre hommage à tous ces donateurs de l'ombre, le Musée y dédie un tout nouvel espace permanent, l'Espace Fondation, qui pourra être découvert en même temps que cette formidable exposition.

Générosité. Droit au cœur, une exposition nécessaire et touchante, pour un automne ressourçant, humain et généreux au Musée de la civilisation.

Faits saillants :

232 objets, presque entièrement des collections du Musée, font partie de Générosité. Droit au cœur . De ce nombre, quelque 10 % proviennent de la donation des Sœurs de la Charité de Québec.

L'auteure dramatique Isabelle Hubert a rédigé des textes magnifiques qui invitent les visiteurs, au long du parcours, à suivre la quête d'un enfant partant à la découverte de la générosité.

Parmi les nombreux artéfacts, qui ont tous une histoire exceptionnelle, les visiteurs pourront notamment admirer une couverture tricotée à la main qui évoque la pandémie et le confinement, présentée lors du projet Documentez la pandémie. C'est dans la chronique Une maille à l'endroit, le monde à l'envers de Mylène Moisan, du journal Le Soleil , qu'on découvre cette œuvre de Francine Voyer , une grande couverture tricotée à la main composée de tableaux qui représentent des moments ou des personnes marquantes du confinement et de la crise sanitaire.

À l'extrémité de la zone centrale, les visiteurs trouveront un espace intime sous forme d'alcôves où sont présentées des capsules de témoignages. Les visiteurs pourront y faire la connaissance d'individus marquants et découvrir leurs parcours inspirants.

On retrouve dans cette exposition des objets provenant de différentes communautés qui constituent la société québécoise (anglophones, juives, premières-nations, etc.). Les artéfacts ont été choisis en tant que témoins de l'implication des gens dans leur communauté. Faisant un pont entre le passé et le présent, ils démontrent que, quelles que soient les époques ou l'origine, la générosité a toujours fait partie de notre société.

Pour atteindre l'intelligence sensible du visiteur, le talent de plusieurs artistes a été retenu afin de créer une atmosphère particulière et propice à la réflexion : une trame musicale composée spécialement pour l'exposition, la réalisation d'images mettant en scène des mains qui parlent, une fresque magistrale, des textes inédits jalonnent le parcours.

Dans le cadre de Générosité. Droit au cœur, une série de rencontres intimes s'intègreront à la programmation d'hiver. Dans un petit salon, à même la salle d'exposition, les visiteurs pourront échanger avec une personne pour qui la générosité est une valeur active au quotidien. Donneur d'organe, philanthrope dans l'âme ou actrice/acteur du milieu environnemental, plusieurs citoyennes et citoyens engagés œuvrent à valoriser le don de soi au quotidien, ces rencontres créant des moments de connexion humaine. Une dizaine de rencontres auront lieu d'ici octobre 2022. Programmation à venir.

Au sujet de la Fondation du Musée de la civilisation et du nouvel Espace Fondation

La Fondation du Musée de la civilisation soutient les mesures d'accessibilité jeunesse scolaire et familiale, grâce auxquelles plus de 100 000 enfants provenant de communautés moins favorisées ont eu la chance de pousser les portes du Musée. Ces enfants et leurs familles ont pu vivre des moments privilégiés grâce à la générosité de donateurs. Elle fait vivre à tous une expérience positive et enrichissante. Elle permet de faire de notre culture un levier d'inclusion et de développement, pour une société meilleure.

Le tout nouvel Espace Fondation est une installation permanente qui vise à rendre hommage aux donateurs et donatrices de la Fondation et à l'œuvre de celle-ci, ainsi qu'à faire connaître son action, en lien direct avec les valeurs d'inclusion et de démocratisation de la culture du Musée de la civilisation.

