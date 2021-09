Génération Exo : Exo publie son Plan stratégique organisationnel 2021-2025

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Exo est heureux de dévoiler son Plan stratégique organisationnel (PSO) 2021-2025, approuvé par le conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal le 12 août dernier. Ce PSO, qui s'inscrit dans une stratégie à long terme baptisée Génération exo, jette les bases de ce qui définira le transport collectif dans les couronnes de Montréal au cours des années à venir.

L'élaboration du PSO 2021-2025 est le fruit d'un travail collaboratif entre nos équipes et nos partenaires municipaux. Ses cibles ont été établies selon une approche responsable qui tient compte du contexte découlant de la pandémie de COVID-19. Les thèmes prépondérants sont l'offre de service, la qualité de service et l'expérience client. Le PSO fait aussi une place importante à l'innovation, la collaboration, l'accessibilité, l'électrification et la lutte contre les changements climatiques.

« Fort du regroupement réussi de 14 réseaux de transport collectif en une seule organisation, exo est appelé à se transformer de manière importante au cours des prochaines années. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'une vision stratégique à long terme pour repenser les services dont nous avons hérité et rehausser l'expérience de nos clients. Nous souhaitons tirer parti des opportunités qui s'offriront à nous pour développer une mobilité mieux arrimée aux besoins des communautés que nous desservons », explique Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Génération exo s'inscrit dans une volonté de contribuer au développement d'une culture de mobilité nouvelle génération pour l'ensemble de la collectivité. Les objectifs sont clairs, les fondations sont en place et les équipes d'exo sont mobilisées en ce sens », affirme Josée Bérubé, Présidente du conseil d'administration d'exo.

Les équipes d'exo travaillent déjà à la mise en œuvre du PSO 2021-2025 d'exo. Plusieurs éléments présentés se concrétiseront notamment dans le cadre des grands projets d'exo, comme la refonte du réseau d'autobus et la révision du modèle d'affaires bus qui permettra d'électrifier, à terme, le parc de véhicules.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

