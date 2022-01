TORONTO, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Pour soutenir la génération et l'adoption de nouvelles idées et technologies dans le secteur de l'énergie de l'Ontario, la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a dévoilé aujourd'hui son Espace innovation 2.0.

Premier du genre dans le secteur de l'énergie au Canada, l'Espace innovation a, depuis 2019, permis à la CEO de s'engager auprès d'innovateurs qui veulent mettre à l'essai de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux services et (ou) de nouveaux modèles d'affaires qui peuvent profiter aux consommateurs d'électricité et de gaz naturel de l'Ontario et leur apporter une plus grande valeur ajoutée. Les services publics et les autres entreprises du secteur tirent parti de l'Espace innovation pour avoir accès à des directives réglementaires personnalisées et (ou) obtenir de l'aide pour demander un allégement temporaire d'une exigence réglementaire afin de permettre des projets pilotes.

Plus précisément, l'Espace innovation a contribué à faciliter le projet pilote de recharge des véhicules électriques (VE) Alectra -- recharge à la maison, qui vise à mieux comprendre et évaluer le comportement de recharge des véhicules électriques et son incidence future sur le réseau.

En réponse à un intérêt accru pour stimuler davantage l'innovation dans l'ensemble du secteur, la CEO a consulté des représentants de l'industrie et des groupes de consommateurs afin de déterminer les améliorations qui permettraient de répondre à leurs divers besoins à l'avenir. Les améliorations qui en ont découlé et qui constituent l'Espace innovation 2.0 seront mises en place progressivement au fil du temps. Cette approche améliorera la clarté et la transparence, tout en offrant des possibilités de dialogue supplémentaire entre les parties prenantes en ce qui concerne l'amélioration.

Caractéristiques principales de l'Espace innovation 2.0 :

Un site Web mis à jour, comprenant un nouveau tableau de bord « en continu » qui fournira des renseignements sur les projets pilotes sollicitant le soutien d'Espace innovation.

Des critères mis à jour quant aux types de projets qui feront l'objet du soutien d'Espace innovation.

Recensement des possibilités qui peuvent faciliter l'innovation pour le secteur et les leçons tirées en cours de route.

Augmentation des rapports annuels et sensibilisation accrue de l'industrie.

Citation

« La CEO a un rôle essentiel à jouer pour soutenir l'évolution du secteur de l'énergie en Ontario. En nous concentrant sur l'atteinte de cet objectif, nous avons remanié notre Espace innovation pour faciliter l'adoption de technologies émergentes au profit des consommateurs, de l'industrie et du réseau. » - Susanna Zagar, directrice générale

