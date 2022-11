Générateur de valeurs régionales, l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges contribuera annuellement à plus de 400 millions $ au PIB du Québec

VAUDREUIL-DORION, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) dévoile aujourd'hui les faits saillants de l'étude commandée relativement aux retombées économiques de la construction et de l'exploitation du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Les principales conclusions de l'étude ont été présentées à une centaine de représentants de la communauté d'affaires dans le cadre d'un déjeuner-conférence de la Chambre de commerces et d'industries de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS). Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) a aussi profité de l'occasion pour faire le point sur l'avancement des travaux de construction et l'offre de service de l'hôpital dont l'ouverture est prévue en 2026.

Maquette du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. (Groupe CNW/Développement Vaudreuil-Soulanges)

« Puisque l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges représente le plus gros projet d'investissement public de cette nature en Montérégie, il était important pour notre organisme de développement régional de mesurer l'impact économique qu'aura le futur hôpital », souligne Guy Pilon, président de DEV et maire de Vaudreuil-Dorion. « DEV n'a donc pas hésité à faire appel à la firme RCGT afin d'évaluer les impacts de la venue de l'hôpital et des opportunités de développement pour en tirer tout le potentiel socioéconomique », a-t-il mentionné.

Pour Philippe Gribeauval, président-directeur général du CISSSMO, « la construction d'un quatrième hôpital en Montérégie-Ouest est incontournable afin de répondre aux besoins évolutifs de la population. En plus de proposer un environnement à la fine pointe de la technologie, l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges offrira une gamme de soins et services complémentaires à ceux des autres installations du CISSS de la Montérégie-Ouest, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la population. Avec des retombées économiques de 400 M$ pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il y a un potentiel de développement incroyable c'est l'occasion dès maintenant d'avoir une vision collective de l'écosystème que nous souhaitons voir émerger autour du futur hôpital afin qu'elle soit cohérente et structurante au bénéfice de notre communauté et de l'économie de la région. On doit aussi réfléchir à l'aménagement du territoire pour accueillir les futurs travailleurs et leur famille incluant les commerces et services afin que la Montérégie-Ouest devienne la région de choix pour s'établir avec sa famille. »

Avec plus de 3 200 employés et médecins, l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera assurément l'un des plus importants pôles d'emploi de la Montérégie-Ouest. Évoluant lui aussi dans un contexte de rareté de personnel, le CISSSMO déploie un plan d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, participe aussi activement à divers salons d'emplois ainsi qu'aux initiatives en matière d'employabilité. De plus, l'établissement développe avec le centre de services scolaire et le Cégep de Valleyfield une offre de formations académiques sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de favoriser le cheminement de la relève dans le secteur de la santé et surtout de s'assurer de demeurer à l'avant-garde des avancées technologiques et des meilleures pratiques. Un bureau de recrutement international a aussi été mis en place afin d'élargir le bassin de recrutement de candidats potentiels.

Par leur intégration dans la dynamique sociale, les hôpitaux sont des institutions d'ancrage et offrent de nombreux avantages à leur communauté locale. D'un point de vue économique, plusieurs secteurs seront soutenus par le pouvoir d'achat de l'établissement lui-même, ainsi que de ses employés. On a qu'à penser aux services d'hébergement, de restauration, aux détaillants de produits alimentaires, aux fournisseurs de matériel médical et de soins de santé connexes, aux commerces de proximité, etc. Le boom immobilier que connait la MRC de Vaudreuil-Soulanges depuis 20 ans et qui est bien au-delà de la moyenne des MRC du Québec, devrait aussi se poursuivre, considérant l'apport de nouveaux ménages généré par la venue de l'hôpital et les activités apparentées.

Au cours des prochaines années, les municipalités de la MRC et DEV travailleront en étroite collaboration avec le CISSSMO et d'autres partenaires privés et publics afin de saisir tout le potentiel de développement économique et innovant qu'offrira le nouvel hôpital.

Enfin, DEV et le CISSSMO désirent remercier leur partenaire, la CCIVS, qui a permis cette rencontre avec la communauté d'affaires. La mobilisation des intervenants de Vaudreuil-Soulanges commence maintenant pour faire de ce projet prioritaire, un succès social, économique et régional.

Faits saillants de l'étude

Construction 2,6 milliards $ Coûts de construction estimés, dont 2,4 milliards $ en construction et travaux de génie

et 200 millions $ en fournitures et équipements médicaux 1,7 milliard $

Impact économique pour le PIB

découlant des dépenses engagées pour la

construction du nouvel hôpital 10 034

Nombre d'emplois directs et indirects au Québec

pendant la construction (2022-2026) : soit, en moyenne, plus de 2 000 emplois

soutenus annuellement Exploitation 407 millions $ Impact annuel pour le PIB pour l'exploitation du nouvel hôpital 3 200 +

Nombre d'emplois permanents créés 330 millions $

Dépenses annuelles en salaires,

avantages sociaux et autres frais 135 millions $

Dépenses annuelles d'exploitation,

dont les services professionnels (juridiques,

comptables, communications, etc.), matériaux divers

et autres dépenses générales 1 600

Nombre de nouveaux ménages qui devraient élire

domicile dans Vaudreuil-Soulanges directement relié

à la venue de l'hôpital.



Le sommaire de l'étude est disponible sur le site de DEV à l'adresse suivante : bit.ly/3hsXO5E

