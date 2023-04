General Motors nomme KATCON GLOBAL comme fournisseur de l'année 2022

SANTA CATARINA, Mexique, le 17 avril 2023 /CNW/ - General Motors reconnait KATCON à titre de fournisseur de l'année 2022. À San Antonio, au Texas, GM a récompensé les lauréats à l'occasion de sa 31e cérémonie annuelle de remise des prix « Fournisseur de l'année ».

Katcon – Prix du fournisseur de l’année 2022

Le prix « Fournisseur de l'année » de GM récompense les fournisseurs mondiaux qui se distinguent en surpassant les exigences de GM, ce qui nous permet de fournir aux clients des technologies innovantes et une qualité parmi les plus élevées de l'industrie automobile. KATCON reçoit ce prix pour la cinquième fois et pour une troisième fois au cours des sept dernières années.

« Katcon célèbre ses 30 ans d'activités. Nous dédions ainsi cette prestigieuse récompense, décernée à moins de 0,5 % de tous les fournisseurs, à tous nos employés, à leurs familles et à nos fournisseurs dans le monde entier, qui méritent tous d'être félicités pour cette réalisation, s'est réjoui Carlos Turner, PDG de Katcon. Katcon renouvelle son engagement envers la stratégie à long terme et la dynamique de GM; en effet, notre offre de produits pour les plateformes de véhicules à moteur à combustion interne (solutions d'échappement, de post-traitement et de gestion thermique), ainsi que pour les véhicules électriques (matériaux légers, boîtiers de batterie et composants de modules de batterie) continue de s'harmoniser avec l'évolution et les objectifs de GM. »

« Nous sommes ravis de récompenser ces fournisseurs exceptionnels après une nouvelle année éprouvante pour l'industrie automobile, déclare Jeff Morrison, vice-président de GM chargé des achats mondiaux et de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont surmonté d'innombrables obstacles et démontré ce que signifie la résilience, l'ingéniosité et la détermination. En outre, ces fournisseurs ont fait preuve d'un engagement en faveur de l'innovation durable et de l'élaboration de solutions avancées en collaboration avec l'équipe GM. »

Chaque année, le lauréat du prix du Fournisseur de l'année GM est sélectionné par une équipe mondiale et interfonctionnelle de GM en raison de son rendement dans des domaines tels que les achats de produits, les achats mondiaux et les services de fabrication, le service à la clientèle, l'après-vente et la logistique.

À propos de KATCON

Fournisseur mondial de services complets de niveau 1, KATCON (https://katcon.com) propose des solutions pour les systèmes d'échappement et de post-traitement, l'isolation thermique, les boîtiers de batterie et les composants de modules, ainsi que des matériaux légers de pointe pour les applications sur route et hors route, légères et lourdes, à essence, diesel, hybrides et VÉ dans le monde entier. Entreprise privée mexicaine et fière de l'être, composée d'un personnel diversifié et très motivé, Katcon compte plus de 20 nationalités et une présence active au Mexique, aux États-Unis, au Luxembourg, en Pologne, en Allemagne, en Corée du Sud, en Inde et en Chine.

General Motors (NYSE:GM) est une entreprise mondiale dont l'objectif consiste à promouvoir un avenir tout électrique, inclusif et accessible à tous. Au cœur de cette stratégie se trouve la plateforme de batteries Ultium, qui équipera tous les véhicules, du marché de masse aux véhicules à haut rendement. General Motors, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Chevrolet, Buick, GMC, Baojun et Wuling. De plus amples renseignements sur l'entreprise et ses filiales, y compris sur OnStar, le leader mondial des services de sécurité pour véhicules, figurent sur le site https://www.gm.com .

