MONTRÉAL et DÉTROIT, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Recyclage Lithion inc. (« Lithion ») et General Motors Co. (NYSE : GM) ont annoncé aujourd'hui que GM Ventures, le bras d'investissement du constructeur automobile, a réalisé un investissement stratégique dans la ronde de financement de série A de Lithion. Cet investissement soutient la conclusion d'un accord de partenariat stratégique axé sur les technologies de recyclage de Lithion afin de mettre en place la circularité des matériaux de batterie des véhicules électriques.

Cette collaboration entre GM et Lithion reposera sur :

une vérification de la qualité des matériaux de batterie découlant de la technologie de Lithion pour la production de nouvelles batteries et l'acquisition potentielle de matériaux de batteries; des investissements conjoints dans la recherche et le développement afin d'assurer la recyclabilité des batteries, au fil de leur évolution, et d'optimiser leur design.

Avec un taux de récupération de plus de 95 % des matériaux et utilisant l'énergie verte du Québec, la technologie et les opérations de Lithion réduiront les émissions de GES de plus de 75 % et la consommation d'eau de plus de 90 % comparativement à l'extraction minière des matériaux de batteries. Ces données proviennent de l'analyse du cycle de vie effectuée par un tiers.

« Notre partenariat avec GM marque une étape clé du déploiement commercial de Lithion et ouvre la voie à une percée nécessaire dans l'électrification des transports en rendant possible la circularité des matériaux de façon rentable et durable dans l'industrie des batteries de véhicules électriques », mentionne Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion. « Cette collaboration consolide notre engagement à contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. »

« GM cherche agressivement à intensifier sa production de cellules de batteries et de véhicules électriques en Amérique du Nord, pour atteindre notre objectif d'une capacité annuelle de plus d'un million d'unités d'ici 2025. Nous prévoyons également éliminer les émissions d'échappement de tous nos nouveaux véhicules légers d'ici 2035. Pour ce faire, nous développons une chaîne d'approvisionnement et une stratégie de recyclage qui peuvent croître avec nous », remarque Jeff Morrison, vice-président, achats mondiaux et chaîne d'approvisionnement de GM. « Nous voyons dans la technologie de Lithion une opportunité de récupérer et de réutiliser la matière première de nos batteries Ultium, rendant les véhicules électriques que nous produisons encore plus durables et contribuant à réduire leurs coûts. »

En août, Ultium Cells, la coentreprise de GM et de LG Energy Solution, a ouvert sa première usine de cellules de batteries aux États-Unis. Deux autres usines sont en cours de construction et une quatrième est prévue. Cette dernière portera la capacité totale projetée de batteries de GM aux États-Unis à 160 GWh. GM a maintenant des accords contraignants garantissant toutes les matières premières nécessaires à la production de batteries pour atteindre sa capacité annuelle prévue en 2025, incluant le lithium, le nickel, le cobalt et l'approvisionnement complet en matériaux actifs de cathode. Au fil du temps, elle localisera de plus en plus sa chaîne d'approvisionnement en matériaux de batteries en Amérique du Nord.

La première usine de recyclage commerciale de Lithion verra le jour en 2023 grâce aux données recueillies via son usine pilote québécoise d'échelle industrielle mise en service en janvier 2020. L'ouverture de cette installation, d'une capacité de 7 500 tonnes métriques par an de batteries lithium-ion, sera suivie par le lancement de la première usine d'hydrométallurgie de Lithion en 2025. Lithion a plusieurs projets d'usines en cours pour les États-Unis, l'Europe et la Corée. Ces plans s'alignent directement avec la vision de l'entreprise de soutenir un déploiement rapide de sa technologie et une meilleure gestion de la fin de vie des batteries à travers le monde.

À propos de Recyclage Lithion inc.

Lithion a développé un processus efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des matériaux non-conformes provenant de la production de ces batteries. La technologie de Lithion permet de récupérer jusqu'à 95 % des composantes des batteries afin qu'elles puissent être traitées puis réutilisées par les fabricants de celles-ci, ce qui permet d'en assurer la circularité. Cette innovation accélère la transition vers les énergies vertes et permet d'atteindre les objectifs de décarbonisation de la société en réduisant la demande d'extraction des ressources naturelles. Son objectif est le déploiement mondial, par le biais d'accords de licence, de 25 usines de recyclage d'ici 2035. Pour plus d'informations, consultez: www.lithionrecycling.com

À propos de General Motors

General Motors (NYSE : GM) est une entreprise mondiale qui vise à faire évoluer le monde vers un avenir entièrement électrique qui sera ouvert et accessible à tous. Au cœur de cette stratégie se trouve la plateforme de batteries Ultium qui alimentera tant les véhicules de grande consommation que les véhicules haute performance. General Motors, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun et Wuling. Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses filiales, notamment OnStar, chef de file mondial dans les services de sécurité des véhicules, visitez www.gm.com .

Note d'avertissement sur les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse et les commentaires connexes de la direction peuvent contenir des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques et représentent notre jugement actuel sur des événements futurs possibles. En faisant ces déclarations, nous nous appuyons sur des hypothèses et des analyses basées sur notre expérience et notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que nous considérons appropriés dans les circonstances. Nous pensons que ces jugements sont raisonnables, mais ces déclarations ne sont pas des garanties d'événements ou de résultats financiers futurs, et nos résultats réels peuvent différer sensiblement en raison d'une variété de facteurs importants, dont beaucoup sont décrits dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos autres dépôts auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui affectent l'objet de ces déclarations, sauf si nous sommes expressément tenus de le faire par la loi.

SOURCE Recyclage Lithion

Renseignements: Lithion : Marie-Eve Landry, 438-830-9800, [email protected]; GM Communications : David Caldwell, 586-899-7861, [email protected]; Priscilla Zuchowski, 630-927-2469, [email protected]