OTTAWA, ON, le 20 août 2021 /CNW/ - General Dynamics Mission Systems-Canada a annoncé aujourd'hui l'implantation d'un centre d'excellence à Sherbrooke pour les technologies de systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) grâce à la contribution de 9 millions de dollars du gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, pour la première phase du projet.

En plus de la contribution d'investissement Québec, l'investissement de 9,7 millions de dollars de General Dynamics Mission Systems permettra de combiner l'expertise de classe mondiale en ingénierie, en commercialisation et en exportation de General Dynamics, avec l'imagination et les prouesses technologiques de Laflamme Aéro Inc., l'un des innovateurs émergeants en aérospatial au Québec. En tirant parti de l'avant-gardisme du milieu universitaire et du soutien essentiel du gouvernement, ces investissements permettront de poursuivre le développement de l'industrie aérospatiale.

General Dynamics a également fait un investissement stratégique dans Laflamme Aéro en vue de soutenir le développement et la maturation de sa plateforme SATP à rotor en tandem LX300. Investissement Québec, également un actionnaire de Laflamme Aéro, augmentera sa participation au sein de l'entreprise d'un montant de 1,9 millions de dollars pour l'industrialisation et la commercialisation du LX300, démontrant ainsi un engagement ferme à propulser le Québec à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation aérospatiales.

« Le centre d'excellence positionnera le Québec et le Canada à la fine pointe de la technologie émergente des SATP et de l'intégration avancée des systèmes de missions aéroportées autonomes », a déclaré David Ibbetson, vice-président et directeur général de General Dynamics Mission Systems-International. « Nous investissons dans les aéronefs télépilotés qui sont l'avenir de l'aérospatiale, ceux-ci généreront de la propriété intellectuelle québécoise et canadienne, créeront et amélioreront la capacité nationale, et les emplois dans les domaines des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques - tout en développant des technologies SATP de pointe pour répondre aux besoins croissants du Canada et du monde entier. »

L'objectif initial du Centre est d'affiner le LX300 de Laflamme Aéro pour les nouveaux marchés. Pour sa part, General Dynamics a mis au point un ensemble de commande, de contrôle, de communications, d'ordinateurs, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR) prête à l'emploi, afin de répondre aux besoins des SATP nationaux et internationaux.

« Ce soutien positionne Laflamme Aéro pour l'avenir. Ce qui a débuté par la passion pour l'aviation de mon père, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Avec le soutien d'Investissement Québec et de General Dynamics, nous avons maintenant l'occasion de tirer parti de notre succès et de rivaliser à plus grande échelle, tant au pays qu'à l'étranger », a déclaré Enrick Laflamme, président de Laflamme Aero.

« Ce système d'aéronef télépiloté constitue le premier du genre à être entièrement développé et fabriqué au Québec. Cela témoigne de la croissance de notre grappe aérospatiale et de notre expertise en matière de sécurité et de défense. Avec la création du centre d'excellence à Sherbrooke, le Québec va continuer de s'illustrer par la commercialisation de ce projet innovant », a souligné Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Grâce au centre d'excellence, General Dynamics Mission Systems élargira son investissement au Canada pour inclure une présence au Québec, tout en créant des opportunités pour les petites et moyennes entreprises, et en renforçant l'écosystème national des SATP par la conception, le développement, la fabrication et le maintien de systèmes de classe mondiale.

Le Centre créera et maintiendra jusqu'à 45 emplois hautement qualifiés au Québec.

General Dynamics Mission Systems-Canada offre des solutions de systèmes avancées à des clients canadiens et internationaux. Basée à Ottawa, en Ontario, il s'agit d'une des plus grandes entreprises de défense et d'aérospatiale au Canada. Elle agit à titre de maître d'oeuvre et d'intégrateur de systèmes de classe mondiale pour des usages militaires et de sécurité publique. Pour en savoir plus sur General Dynamics Mission Systems, visitez www.gdmissionsystems.ca

Laflamme Aéro Inc. se spécialise dans le développement et la fabrication d'hélicoptères à rotor en tandem télépilotés. Située dans la région de Thetford (province de Québec, Canada), l'entreprise offre des systèmes aériens sans pilote avec des capacités uniques pour un usage militaire et commercial. Pour en savoir plus sur Laflamme Aéro, visitez le site www.laflamme.aero .

