GENACOL TOURNE UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE FAMILIALE

BLAINVILLE, QC, le 4 août 2025 /CNW/ - À l'aube de son 25ᵉ anniversaire, Groupe Genacol inc. annonce avec fierté la passation officielle du leadership à une coprésidence composée de Frédérick, Maxime et Alexandre Michaud. Cette transition planifiée depuis plusieurs années s'inscrit dans la continuité de la vision de leur père et fondateur, Guy Michaud, tout en capitalisant sur l'immense travail de Martin Vidal, président sortant, qui a assuré la croissance soutenue de l'entreprise et joué le rôle de mentor entre deux générations.

Pendant seize ans, Martin Vidal a guidé Genacol à travers une phase d'expansion, en installant des bases solides en matière d'innovation scientifique et de gouvernance. Son approche inclusive a permis aux frères Michaud de se préparer progressivement à reprendre les rênes: Frédérick en pilotant les marchés d'exportation, Maxime en consolidant les réseaux de vente et de distribution, et Alexandre en façonnant l'image de marque et la stratégie marketing numérique. Ensemble, ils incarnent une relève à la fois complémentaire et résolument tournée vers l'avenir.

Dans les prochaines années, Genacol continuera de miser sur son ingrédient exclusif, le Collagène AminoLock®, reconnu cliniquement pour soutenir la santé articulaire, tout en explorant de nouvelles avenues de produits naturels ciblant le mieux‑être global. Les trois frères s'engagent à maintenir une culture d'entreprise humaine et agile, axée sur la recherche, la qualité et la proximité avec les consommateurs. Ils prévoient d'accélérer les investissements en R&D, de renforcer le commerce électronique et d'élargir les marchés internationaux.

«Notre objectif est clair: préserver l'ADN familial qui fait la force de Genacol depuis 25 ans, tout en propulsant l'entreprise vers une nouvelle ère d'innovation», soulignent d'une même voix les trois coprésidents. De son côté, Martin Vidal demeurera conseiller stratégique afin de garantir une transition fluide et de partager son expertise auprès des équipes.

Genacol aborde ce nouveau chapitre avec confiance. La combinaison d'un héritage solide, d'un mentorat accompli et d'une relève dynamique offre à l'entreprise des perspectives prometteuses pour les décennies à venir.

Fondée en 2000, Genacol est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans la santé articulaire et le bien-être grâce à des solutions naturelles et de haute qualité. Forte de son expertise et de son ingrédient exclusif, le Collagène AminoLock®, l'entreprise s'est imposée comme un chef de file dans son domaine.

Aujourd'hui présente dans plus de 40 pays, Genacol véhicule des valeurs fortes d'excellence, de respect et d'authenticité, tout en restant profondément enracinée au Canada et fidèle à son engagement envers la qualité.

