TAIPEI, 31 juillet 2025 /CNW/ - Gemtek Technology, un important fournisseur taïwanais de solutions sans fil à large bande, est fier d'annoncer que son modem câble GT-DUO31 DOCSIS 3.1 a obtenu la certification CableLabs®, marquant une étape importante dans son expansion sur le marché nord-américain. Les expéditions sont maintenant en cours auprès d'un important câblodistributeur nord-américain. Gemtek progresse également vers le lancement de son modem de câble de nouvelle génération, DOCSIS 4.0, qui est en attente de la certification CableLabs.

Une connectivité à haut rendement grâce à DOCSIS 3.1

La certification CableLabs souligne l'engagement de Gemtek à fournir des solutions à large bande interopérables, fiables et offrant un haut rendement. Le modem câble GT-DUO31 DOCSIS 3.1 offre des vitesses de téléchargement rapides allant jusqu'à 4,5 Gbps et des vitesses de téléversement de 1,6 Gbps, ce qui est idéal pour la diffusion en continu à haute résolution, les applications infonuagiques et la connectivité intelligente à domicile. Équipé de deux ports Ethernet 2.5G, le GT-DUO31 améliore l'efficacité et les performances du réseau pour les familles et les entreprises modernes.

Henrick Marin, directeur général, Gemtek, Amérique du Nord, a déclaré :

« L'obtention de la certification CableLabs pour le GT-DUO31 confirme la qualité et la fiabilité de nos solutions à large bande. « Nous sommes ravis de nous joindre à la chaîne d'approvisionnement des principaux exploitants de télécommunications nord-américains et nous sommes ravis d'ouvrir la voie au déploiement de notre solution DOCSIS 4.0 dans un proche avenir. »

Collaboration stratégique et évolution transparente de DOCSIS 3.1 à DOCSIS 4.0

Le succès de Gemtek est attribuable à son partenariat solide avec MaxLinear, un fournisseur clé de systèmes sur puce DOCSIS.

« Cette étape importante témoigne du dévouement de notre équipe et de notre collaboration avec MaxLinear », a déclaré M. Marin. « Notre stratégie est de fournir aujourd'hui des solutions DOCSIS 3.1 de pointe tout en préparant les exploitants à une transition transparente vers DOCSIS 4.0, en veillant à ce qu'ils demeurent à l'avant-garde de l'innovation en matière de large bande. »

DOCSIS 4.0 en vedette

Le futur modem de câble DOCSIS 4.0 de Gemtek est conçu pour redéfinir les performances des solutions à large bande, prenant en charge des vitesses en aval allant jusqu'à 10 Gbps et des vitesses en amont de 4 Gbps. Basé sur la technologie multicanal de pointe OFDM/OFDMA et l'architecture RDK-B, le modem intègre des données et des services vocaux compatibles avec PacketCable™ 1.5 et 2.0. Gemtek prévoit d'obtenir la certification CableLabs pour son modem DOCSIS 4.0 au deuxième semestre de 2025, ce qui positionnera l'entreprise pour servir des exploitants de télécommunications mondiaux de premier plan.

Élargir la portée mondiale

Avec les expéditions de GT-DUO31 en cours, Gemtek renforce sa présence sur le marché nord-américain des solutions DOCSIS. L'entreprise prévoit également d'étendre ses gammes de produits DOCSIS 3.1 et 4.0 en Europe et dans la région Asie-Pacifique, offrant des solutions innovantes en matière de haut débit et favorisant de nouvelles occasions de partenariat dans le monde entier.

À propos de Gemtek Technology

Fondée il y a plus de trente ans, Gemtek Technology est un chef de file mondial des solutions de communication sans fil, d'accès à large bande et d'IdO. Reconnue pour son innovation et sa qualité, Gemtek s'associe à des exploitants de télécommunications de premier plan et à des marques mondiales pour façonner l'avenir de la connectivité.

